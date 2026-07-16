Anfac adelanta que el Plan Auto+ se aprobará en julio, pero advierte que las ayudas podrían agotarse este año

El director general de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), José López-Tafall, ha avanzado este miércoles que el anuncio de las bases de la convocatoria para las ayudas a la compra de vehículos electrificados del Plan Auto+ se publicará antes de concluir este mes de julio.

Sin embargo, ha alertado que la dotación inicialmente presupuestada para la compra de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables) "no va a durar todo el año", pero sí que ha estimado que "hay fondos hasta al menos septiembre u octubre".

Igualmente, el responsable de Anfac ha insistido en que el sector seguirá reclamando al Gobierno que todos los ciudadanos que decidan adquirir un vehículo electrificado puedan beneficiarse de incentivos, incluso si las ayudas actuales se agotan antes de finalizar el año.

En este sentido, ha recordado que la experiencia de otros países europeos demuestra que las matriculaciones de vehículos eléctricos aumentan cuando existen programas de apoyo y caen cuando éstos desaparecen. "Cuando el plan de ayudas se implanta, las tasas de penetración de vehículos electrificados aumentan y cuando el plan de ayudas se para, la tasa de penetración cae".

España, destino para nuevas inversiones industriales

Durante su intervención, el director general de la patronal ha abordado el creciente interés de fabricantes chinos por instalar capacidad productiva en Europa y ha defendido que España debe convertirse en uno de los principales destinos de esas inversiones.

Asimismo, ha asegurado que los nuevos proyectos industriales incorporen progresivamente proveedores locales y generen valor añadido en el territorio, siguiendo un modelo similar al que impulsó el desarrollo de la industria automovilística china décadas atrás.

Ha destacado el avance de distintas gigafactorías de baterías o la nueva llegada de modelos producidos en el mercado nacional en comunidades como Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura o Castilla y León, lo que, a su juicio, demuestra que España "se ha puesto las pilas" para mantener su peso en la automoción europea.

Claves para ganar competitividad

Preguntado por la capacidad de España para seguir atrayendo inversiones internacionales, López-Tafall ha identificado tres ámbitos prioritarios: la logística, el entorno laboral y los costes energéticos.

En materia laboral, ha defendido preservar la negociación colectiva en el sector y evitar cambios regulatorios que resten flexibilidad a las plantas, recordando que los grandes proyectos industriales suelen ir acompañados de acuerdos con los representantes de los trabajadores.

Asimismo, ha alertado sobre el aumento del absentismo laboral, al señalar que las fábricas españolas registran actualmente niveles muy superiores a los de hace apenas unos años, y ha confirmado que Anfac ha trasladado propuestas tanto al Gobierno como a los agentes sociales para abordar esta situación.

En el ámbito energético, ha reclamado aprovechar el potencial renovable de España para reducir el coste de la electricidad para la industria y ha pedido revisar algunos impuestos que, a su juicio, penalizan la competitividad del tejido productivo.

Sobre la electrificación del transporte pesado, López-Tafall ha reconocido que la penetración del vehículo industrial eléctrico continúa siendo muy reducida y ha señalado que el sector necesita acelerar su desarrollo mediante nuevas medidas de apoyo e infraestructuras específicas.

Por último, preguntado por el crecimiento de la producción de vehículos en Marruecos y Turquía, el presidente de Anfac ha enmarcado esta evolución dentro de la competencia internacional y ha insistido en que la mejor respuesta pasa por reforzar la competitividad de España y seguir atrayendo inversiones industriales de alto valor añadido.