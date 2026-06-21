Conocemos al nuevo BYD Dolphin G DM-i, un utilitario con más de 1.000 kilómetros de autonomía

¿Más de 1.000 kilómetros de autonomía en un utilitario? Hasta hace poco podría parecer imposible, pero BYD esta dispuesto a revolucionar el mercado europeo por completo. Su último lanzamiento lo deja claro: el nuevo Dolphin G DM-i..

Con 4,16 metros de largo y 1,82 de ancho, es 13 centímetros más corto y 5 más ancho que el Dolphin 100% eléctrico. Su diseño también es diferente, sobre todo en el frontal, estrenando unos faros más finos con una mirada alargada hacia arriba, unidos por una moldura negra, y unas entradas laterales en el paragolpes en forma de boomerang.

En el lateral destacan las llantas de hasta 18”, mientras que el pilar “C” crea una sensación de movimiento hacia el techo. En la parte trasera llama la atención el alerón y, el grupo óptico, se ha rediseñado, recorriendo todo el portón, con las siglas de BYD en el centro.

BYD Dolphin G | Centímetros Cúbicos

Dentro sorprende el espacio y versatilidad para sus ocupantes. Para cuatro personas es bastante amplio y cómodo; para cinco, según la talla, puede resultar algo justo, aunque más que suficiente.

Su maletero ofrece una capacidad de 425 litros, ampliables a más de 1.200 con los asientos traseros abatidos. Sin olvidar los 45 litros bajo el suelo, perfecto para el cable de carga, por ejemplo.

El interior es sencillo. Pero con una instrumentación digital de 8,8 pulgadas para el cuadro de mandos, el Head Up-Display proyectado en el parabrisas y una pantalla central de 12,8” donde se integra todo el sistema de infoentretenimiento y otras funciones del coche como, por ejemplo, poner las luces. Y cuenta con mucho espacio para llevar objetos o cargar el teléfono.

BYD Dolphin G | Centímetros Cúbicos

Uno de los puntos fuertes de este modelo es su tecnología Dual Mode, que gestiona de forma inteligente el sistema híbrido enchufable en busca del mejor equilibrio entre prestaciones y eficiencia.

Según el acabado hay dos niveles de potencia: 175 y 212 caballos; y ofrece dos tamaños de batería: una de 7,42 kWh de capacidad que tiene una autonomía eléctrica de 40 kilómetros; y otra de 18,3 kWh con 105. Con un total de 1.020 y 1.040 kilómetros de autonomía combinada, respectivamente.

Con hasta 105 kilómetros de autonomía eléctrica cero emisiones podrías incluso tirar solo de esta tecnología en ciudad. Además, al ser un híbrido enchufable, cuenta con la etiqueta CERO de la DGT, aprovechándote de ventajas como, por ejemplo, aparcar gratis en algunas ciudades.

Su tamaño facilita su conducción, es cómodo y la respuesta de su mecánica es fluida a la hora de demandar potencia; el conjunto se siente aplomado y trasmite seguridad.

Prueba BYD Dolphin G | Centímetros Cúbicos

Un apartado que se completa con numerosos asistentes y ayudas a la conducción, como el de mantenimiento de carril, alerta de tráfico cruzado delantero y trasero con función de frenada automática o el detector de ángulo muerto

No hay ningún otro utilitario del segmento B híbrido enchufable de un tamaño parecido en el mercado. Solo por esto, el BYD Dolphin G DM-i es una opción muy interesante. Dimensiones compactas, versatilidad para cubrir todas las tareas y distancias que te puedas imaginar, y habitabilidad de segmentos superiores.