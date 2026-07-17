El nuevo SUV de Xiaomi quiere ser una casa con ruedas sin ser eléctrico: 7 plazas, asientos giratorios y hasta una cafetería

Xiaomi ya ha demostrado con el SU7 y el YU7 que puede fabricar coches rápidos, tecnológicos y deseados. Ahora quiere resolver un problema mucho más cotidiano: cómo conseguir que un enorme SUV de siete plazas sea realmente útil cuando está aparcado. Su respuesta es el Xiaomi SkyNomad N90, un vehículo cuyo interior puede convertirse en un salón, una oficina, una cafetería e incluso un pequeño dormitorio.

Las primeras imágenes oficiales de su transformable habitáculo muestran un coche que busca combinar la apariencia de un SUV con la versatilidad propia de una furgoneta camper. No es únicamente un ejercicio de diseño: Xiaomi ya ha abierto en China el registro de solicitudes de reserva.

SkyNomad N90 | Xiaomi

Un SUV de siete plazas que se transforma cuando aparcas

La clave del SkyNomad N90 está bajo el habitáculo. Xiaomi ha desarrollado desde cero la nueva arquitectura Kunlun, caracterizada por disponer de un suelo completamente plano y unos largos raíles sobre los que pueden desplazarse los asientos.

Los asientos delanteros pueden girarse para quedar enfrentados a la segunda fila. Entre ellos es posible instalar una mesa, creando una especie de salón para tres personas. El reposabrazos central delantero también se desplaza hacia atrás y admite un tablero que lo convierte en una pequeña barra, de ahí que Xiaomi presente una de sus configuraciones como una “cafetería para dos”.

Las diferentes posiciones propuestas por la compañía permiten utilizar el coche como:

Estudio u oficina para una persona

Cafetería para dos ocupantes

Salón o sala de reuniones para tres

Zona de juegos para toda la familia

Dormitorio con espacio para dos personas

El sistema podrá integrar elementos como una televisión, una videoconsola o una mesa de centro. A pesar de esta flexibilidad, el SkyNomad mantendrá una configuración convencional de seis o siete plazas. Xiaomi asegura además que, utilizando las tres filas de asientos, todavía quedará espacio para transportar al menos siete piezas de equipaje.

SkyNomad N90 | Xiaomi

No es una nueva marca, sino la segunda familia de coches Xiaomi

Aunque inicialmente se especuló con que SkyNomad sería una marca independiente, Xiaomi ha aclarado que será su segunda familia de productos. Los SU7 y YU7 están concebidos como coches para disfrutar de la conducción, mientras que los SkyNomad pretenden convertirse en espacios habitables sobre ruedas.

El primer modelo será el N90, un SUV de aspecto cuadrado, frontal elevado y proporciones enormes. Algunas informaciones publicadas en China hablan de más de 5,3 metros de longitud, por lo que será considerablemente más grande que el Xiaomi YU7 y entrará en el territorio de los grandes SUV familiares.

Con este modelo, Xiaomi da forma al vehículo que ya anticipamos cuando conocimos que la compañía preparaba un enorme SUV de autonomía extendida. Sin embargo, el proyecto finalmente no se comercializará bajo una marca completamente separada.

SkyNomad N90 | Xiaomi

Hasta 500 kilómetros eléctricos y un motor de gasolina de respaldo

El SkyNomad N90 tampoco será un eléctrico convencional. Todo apunta a que utilizará un sistema EREV: las ruedas serán impulsadas por motores eléctricos, mientras que un motor de gasolina funcionará principalmente como generador para recargar la batería durante los viajes.

Las cifras definitivas todavía no se han confirmado, pero las informaciones procedentes de China señalan una batería de más de 70 kWh. Es una capacidad superior a la de muchos coches completamente eléctricos vendidos en España y podría permitir recorrer entre 400 y 500 kilómetros sin utilizar gasolina, aunque previsiblemente bajo el optimista ciclo de homologación chino.

Por tanto, el motor térmico no sería imprescindible para los desplazamientos diarios, pero eliminaría la preocupación por encontrar cargadores en viajes largos. Xiaomi combinaría así la experiencia de conducción de un eléctrico con la autonomía de un coche de combustión.

Quedan por conocer su potencia, su precio definitivo y sus posibilidades de llegar a Europa. Lo que ya está claro es que Xiaomi no quiere fabricar simplemente otro SUV grande: quiere convertirlo en una casa con siete asientos capaz de desplazarse.