LO MEJOR DE LA SEMANA: el nuevo Peugeot 308 eléctrico, la Fórmula E y el Mundial de Rallies

El nuevo Peugeot 308 se pone “traje” de eléctrico y estrena una estética radical. Además de la parrilla, la firma lumínica de tres garras en los faros delanteros y traseros, o los nuevos diseños de llantas, el emblema frontal iluminado llega ahora a modelos de combustión. Con carrocería berlina o familiar, sus motores también serán “multienergía” con cuatro tecnologías: diésel, híbridos de gasolina, híbridos enchufables, con 85 kilómetros en modo eléctrico, y cien por cien eléctricos, con 450 kilómetros de autonomía.

“Queríamos realzar la firma de Peugeot en el frontal del coche, para dar más presencia a la marca dándole más expresividad y más distinción, este es el punto principal con el que trabajamos.”

La Fórmula E cerró temporada en Londres el pasado mes de julio. La singular pista indoor-outdoor del ExCeL Arena fue testigo de la victoria de Nick Cassidy con el equipo Jaguar Racing. El segundo lugar fue para Nyck de Vries, con el equipo Mahindra Racing, y Sébastien Buemi, de Virgin Racing, se subió al tercer escalón del podio.

Sébastien Ogier y Vincent Landais, a los mandos de su Toyota GR Yaris Rally1, se proclamaron vencedores de la prueba de Paraguay del Campeonato Mundial de Rallyes, celebrada a finales de agosto. Les siguieron Elfyn Evans y Scott Martin, también con Toyota GR Yaris Rally1; y Thierry Neuville y Martjin Wydaeghe se quedaron con la tercera posición con su Hyundai i20 N Rally1.