Llegan las ITV ambulantes o la forma en la que la DGT controlará la seguridad en la carretera

Para muchos españoles la ITV es sinónimo de sudores fríos, pero es al final la forma de controlar que el coche se encuentra en condiciones óptimas para circular. En función de la antigüedad del vehículo, esta se tendrá que afrontar más tarde o más temprano, pero ahora la DGT ha puesto en marcha una campaña de control y vigilancia del estado de los automóviles, o lo que es lo mismo, una ITV ambulante.

Así es, los controles deplegados desde el pasado lunes día 10 se encargarán de asegurar que los vehículos que circulan por las vías públicas cumplen con medidas básicas que son aspectos a revisar en la ITV. Esto será posible de la mano de la Guardia Civil, cuerpo que contará con vehículos que actúan como ITV móvil a pie de carretera.

Pegatina de ITV 2023 | motor.atresmedia.com

La ITV ambulante, o la forma en la que la DGT controlará las carreteras

Lógicamente, estamos hablando de un control bastante más superficial que el que se realiza en una ITV al uso, y el motivo no es otro que no contar con un equipo móvil tan sofisticado. Sea como fuere, la Guardia Civil comprobará no solo que cuenten con la ITV en vigor los vehículos a los que paren, sino también el estado de faros, neumáticos e incluso peso.

Frenos, matrícula, bombillas, estado del parabrisas y demás también serán motivos de inspección en esta ITV móvil. De momento, no se espera que se realicen controles de emisiones o sonoridad, pero podría darse el caso en controles urbanos en los que este tipo de faltas es más notoria y está más perseguida.

ITV | Newspress

En caso de no cumplir con alguno de los puntos a revisar nos expondremos a una sanción. Concretamente, si los agentes detectan algún defecto en los puntos a revisar se nos multará con 200 euros en función de la gravedad del asunto. Si directamente circulamos sin ITV la multa será también de 200 euros, pero si estamos usando el vehículo después de haber obtenido un resultado desfavorable en la ITV, la sanción aumenta hasta los 500 euros. Y esta situación podría darse en cualquier punto de España, ya que esta campaña de vigilancia es de carácter nacional y estará en activo hasta el próximo día 16.

