El GP de España de Fórmula 1 en Madrid calienta motores con su primera fiesta oficial y el espectáculo MËSTIZA

El Tag Heuer Gran Premio de España de Fórmula 1 que se disputa en Madrid del 11 al 13 de septiembre de 2026, entra en escena en plena Navidad con una propuesta alternativa y diferente: La Warm Up party con Mëstiza, el primer gran evento para que vayan entrando en calor los aficionados al automovilismo

El 12 de diciembre, en Las Ventas, los valores de modernidad e identidad española del Gran Premio de España de Fórmula 1, se fusionarán con el folklore flamenco y la música electrónica del dúo de DJs españolas, Mëstiza.

Este primer calentamiento de cara al evento de septiembre de 2026, se vivirá como un tardeo festivo, fiel al espíritu de MADRING, posicionándose como una alternativa de lo más atractiva a las tradicionales cenas de empresa o reuniones navideñas.

Las puertas se abrirán a las 19:30, y la fiesta arrancará a las 20:00 con DJ Argia (de 20:00 a 21:30 h) a modo de ‘entrenamientos libres’. A continuación (de 21:30 a 23:00 h), Claudia León tomará el relevo con una sesión explosiva que marcará nuestra particular ‘clasificación’. Finalmente, a las 23 horas, arranca ‘el Gran Premio’ con Mëstiza en lo que será una auténtica fiesta de música electrónica con toques españoles donde espectáculo y Fórmula 1 se fusionarán a la perfección.

Warm Up Party cuenta con el patrocinio de Banco Santander, que además es Official Retail Banking Partner of Formula 1.

Como parte de su compromiso con la innovación, la cultura y el talento español, Banco Santander impulsa iniciativas que conectan a las personas a través de experiencias únicas, como la que se vivirá el próximo 12 de diciembre en Las Ventas.

Entradas ya a la venta

Si eres parte de la comunidad, ya puedes adquirir tus entradas y, si aún no lo eres, puedes unirte fácilmente aquí. Las localidades para el público general está a la venta desde el 14 de noviembre.

Warm up party se presenta como una cita imprescindible estas navidades para quienes quieran vivir, por adelantado, el espíritu del Tag Heuer Gran Premio de España de Fórmula 1. Una fiesta donde la emoción, la música y la Fórmula 1 se sentirán mucho más allá del circuito.

Un espectáculo de 'fusión'

Mëstiza es la combinación perfecta de música, moda y empoderamiento femenino. Este dúo español ha sabido unir la electrónica con el flamenco, creando un sonido único que fusiona tradición, estética y modernidad.

Tras varios años de amistad, en 2021 decidieron formar Mëstiza y, en 2024, lanzaron su primer álbum, Quëreles, que se convirtió en el disco más vendido en España en su primera semana.

Desde entonces, han actuado en algunos de los clubes más prestigiosos del mundo -entre ellos Ibiza, Tulum, Dubái, Miami, Londres y New York- y recientemente han sido confirmadas para el cartel de Coachella 2026.

Actualmente preparan su segundo álbum, Spanish Chica, que verá la luz en primavera de 2026. Como adelanto, esta semana presentan “Campanera”, una reinterpretación del clásico coplero con la colaboración especial de Diana Navarro.”

El Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madring

El F1 Tag Heuer Gran Premio de España 2026 se celebrará el fin de semana del 11 al 13 de septiembre en el circuito Madring. El nuevo trazado semiurbano cuenta con 5,4 km y 22 curvas diseñadas para que los fans vivan la emoción al máximo.

Entre ellas, La Monumental, llamada a convertirse en la zona más icónica del circuito: una curva de más de 550 metros, con un peralte del 24%, que supondrá un auténtico desafío para los pilotos.

Será uno de los trazados mejor conectados del calendario. Situado dentro de la ciudad y a sólo 5 minutos del aeropuerto, cuenta con una parada de metro en su entrada principal, además de estación de tren y múltiples líneas de autobuses urbanos, lo que le permite contar con una ubicación inigualable.

Precisamente, por su excelente localización, se espera que al menos un 80% de los asistentes lleguen en transporte público, lo que reducirá la huella de carbono de los fans.

Además, el evento contará con una gestión eficiente de recursos con electricidad 100% renovable en zonas principales del trazado y será un Gran Premio accesible para todo el mundo.

La cultura y gastronomía española y madrileña serán protagonistas y el “tardeo” se vivirá al máximo en todas las áreas para aficionados.