JUEVES 20 Y VIERNES 21 DE NOVIEMBRE
Aviso DGT: 7 carreteras de alta capacidad se verán afectadas por frío y las nevadas
La Dirección General de Tráfico ha advertido de que es "imprescindible" que los conductores que vayan a coger el coche en los próximos días consulten el estado de las carreteras antes de viajar, por la previsión de las nevadas estos días.
En un comunicado, la DGT ha hecho esta y otras recomendaciones con motivo de la entrada de una masa de aire de origen ártico en la Península e Islas Baleares que traerá consigo una bajada de temperaturas muy acusada y nevadas en el tercio norte y oriental peninsular durante los próximos dos días.
Aunque las nevadas pueden comenzar en la tarde-noche, el periodo más complicado se producirá entre las últimas horas del jueves 20 y la mañana del viernes 21 en zonas de las provincias de Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, norte y este de Castilla y León y Huesca.
Esta situación puede afectar a la circulación de las vías comarcales y locales pero también a autopistas y autovías, por lo que instan a conocer el estado de las carreteras antes de emprender un viaje.
Para ello, Tráfico informará en tiempo real a través de varios canales como los boletines informativos en emisoras de radio, en redes sociales como X, en su página web y en el teléfono 011.
Las grandes vías donde puede haber complicaciones son la AP-66 (Asturias y León), la N-630 (Asturias-León), la N-621 (Cantabria-León), la A-67 (Cantabria), la AP-68 (Bilbao-Zaragoza), la AP-1 (Burgos-Irún) y la A-15 (Navarra).
Importante tener neumáticos de invierno o cadenas , Tráfico ha recordado la importancia llevar instalados neumáticos de invierno o de todo tiempo o disponer de cadenas si se va a circular por las zonas donde hay previsión de nevadas.
En caso de conducir con nieve, la DGT recomienda dejar libre el carril izquierdo para permitir el paso de vehículos de conservación de carreteras y quitanieves con el fin de ayudar a la circulación segura y que los operarios puedan hacer su trabajo.
Piden que se preste atención a la señalización en los paneles de mensaje variable y a las indicaciones de la Guardia Civil, se extreme la precaución y se conozcan los colores de la nieve y sus restricciones de velocidad y condiciones de circulación.
Estos van desde el nivel verde - cuando empieza a nevar se puede circular a máximo 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías y 80 kilómetros por hora en carreteras convencionales- hasta el nivel negro, cuando la nieve es de mucho espesor y la circulación está totalmente prohibida.
