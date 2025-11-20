Aviso DGT: 7 carreteras de alta capacidad se verán afectadas por frío y las nevadas

En un comunicado, la DGT ha hecho esta y otras recomendaciones con motivo de la entrada de una masa de aire de origen ártico en la Península e Islas Baleares que traerá consigo una bajada de temperaturas muy acusada y nevadas en el tercio norte y oriental peninsular durante los próximos dos días.

Aunque las nevadas pueden comenzar en la tarde-noche, el periodo más complicado se producirá entre las últimas horas del jueves 20 y la mañana del viernes 21 en zonas de las provincias de Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, norte y este de Castilla y León y Huesca.

Esta situación puede afectar a la circulación de las vías comarcales y locales pero también a autopistas y autovías, por lo que instan a conocer el estado de las carreteras antes de emprender un viaje.

Carretera con nieve | Pixabay

Para ello, Tráfico informará en tiempo real a través de varios canales como los boletines informativos en emisoras de radio, en redes sociales como X, en su página web y en el teléfono 011.

Las grandes vías donde puede haber complicaciones son la AP-66 (Asturias y León), la N-630 (Asturias-León), la N-621 (Cantabria-León), la A-67 (Cantabria), la AP-68 (Bilbao-Zaragoza), la AP-1 (Burgos-Irún) y la A-15 (Navarra).

Importante tener neumáticos de invierno o cadenas , Tráfico ha recordado la importancia llevar instalados neumáticos de invierno o de todo tiempo o disponer de cadenas si se va a circular por las zonas donde hay previsión de nevadas.

Coche nevado | EFE

En caso de conducir con nieve, la DGT recomienda dejar libre el carril izquierdo para permitir el paso de vehículos de conservación de carreteras y quitanieves con el fin de ayudar a la circulación segura y que los operarios puedan hacer su trabajo.

Piden que se preste atención a la señalización en los paneles de mensaje variable y a las indicaciones de la Guardia Civil, se extreme la precaución y se conozcan los colores de la nieve y sus restricciones de velocidad y condiciones de circulación.

Estos van desde el nivel verde - cuando empieza a nevar se puede circular a máximo 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías y 80 kilómetros por hora en carreteras convencionales- hasta el nivel negro, cuando la nieve es de mucho espesor y la circulación está totalmente prohibida.