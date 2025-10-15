LEPAS L8: el nuevo SUV híbrido chino con etiqueta CERO que llega dispuesto a plantar cara a los europeos

El nombre quizá te suene a chiste y a nuevo, pero vete quedando con él, porque el LEPAS L8 promete dar que hablar en el mercado español antes de que acabe el año. Este es el primer modelo de la nueva marca premium china del Grupo Chery, y llega con una propuesta tan directa como ambiciosa: la de ofrecer un SUV híbrido enchufable con más de 100 kilómetros de autonomía eléctrica, acabados de lujo y un precio que se queda bastante por debajo de sus rivales europeos. El LEPAS juega la carta de la eficiencia y la tecnología sin renunciar al diseño ni al confort.

La marca LEPAS, que nació en 2024 bajo el paraguas de Chery, se define como la “cara elegante” del grupo asiático. Su nombre es una mezcla de leopard (leopardo) y passion (pasión) que resume su filosofía de fuerza y sofisticación. Aunque en España es prácticamente una desconocida, lo cierto es que es un coche cuya plataforma ya conoces bastante bien, que ahora quiere atacar el segmento premium europeo con un producto que pinta mejor de lo que muchos esperarían.

Diseño y tecnología: el SUV que no necesita presumir para parecer caro

A primera vista, el LEPAS L8 tiene presencia. Es un SUV de tamaño medio (4,68 metros de largo) con líneas limpias, faros LED rasgados y una trasera con banda luminosa al estilo Porsche. Pero lo más interesante está dentro: en su habitáculo espacioso con materiales suaves al tacto, colores inspirados en la naturaleza y una pantalla vertical de 14,6 pulgadas que domina el salpicadero. Todo muy minimalista, pero sin caer en el diseño frío que a veces acompaña a los eléctricos chinos.

El sistema multimedia se apoya en un procesador Qualcomm Snapdragon 8155 (el mismo que usan otros modelos de gama alta), con conectividad 5G, control por voz y actualizaciones inalámbricas. En los acabados superiores monta equipo de sonido Sony con doce altavoces, asientos con masaje y calefacción, y un paquete completo de asistencias a la conducción (ADAS) de nivel 2+. No se trata solo de ofrecer equipamiento, sino de hacerlo con un nivel de refinamiento que empieza a recordar al de marcas como Volvo o Lexus, aunque a un precio más razonable.

Hemos dicho ya que este coche lo has visto antes porque el LEPAS L8 comparte plataforma y carrocería con el EBRO S800, que se fabrica en España, pero con un salto en calidades y tecnología. En otras palabras, es el mismo coche, pero con traje de gala.

Híbrido enchufable con más de 100 km eléctricos y etiqueta CERO

El LEPAS L8 combina bajo el capó un motor 1.5 turbo de gasolina de 143 CV con otro eléctrico de 204 CV que suman 278 caballos (no, la suma no es directa). La batería es una LFP de 18,4 kWh fabricada por CATL que le permite recorrer más de 100 kilómetros en modo 100% eléctrico para que tengas la etiqueta CERO de la DGT para entrar a las ZBE.

Su consumo homologado es de unos 4,2 litros cada 100 km, lo que lo sitúa entre los híbridos más eficientes del mercado. Además puede alcanzar más de 1.300 km de autonomía combinada y la recarga total de la batería tarda unas dos horas y media en el garaje de tu casa con un enchufe normalito.

Aún no tenemos números finales para el precio, pero todo apunta a que el LEPAS L8 arrancará entre los 40.000 y los 45.000 euros, pero entre MOVES y descuentos por lanzamiento podría bajar.

La apuesta china por el “premium razonable”

LEPAS sabe que en España los coches chinos ya no son sinónimo de low-cost, y el L8 es su carta de presentación para demostrarlo. La estrategia es ofrecer tecnología avanzada, diseño atractivo y etiqueta CERO a un precio que no de miedo al comprador. Además, se beneficiará de la red de concesionarios que Chery ya tiene con OMODA, JAECOO, y EBRO, lo que facilitará su aterrizaje sin los tropiezos habituales de las marcas nuevas.

El reto será la confianza, pero si el L8 cumple lo que promete (y sus cifras técnicas con EBRO indican que puede hacerlo), estamos ante un SUV que podría sumar otro problema a los fabricantes europeos. Más autonomía que muchos PHEV de marcas tradicionales, más equipamiento que algunos “premium” y un enfoque racional sin perder el toque aspiracional.

En definitiva, el LEPAS L8 es la mejor forma que ha encontrado China de decirle a Europa que el lujo y la eficiencia pueden ir de la mano sin que el precio se dispare. Si cumple con la calidad esperada, puede ser el SUV que marque un antes y un después en la forma en que los españoles miran a las marcas chinas.