Lepas amplía su ofensiva eléctrica en España con dos nuevos SUV de hasta 450 kilómetros de autonomía

Lepas, la marca china de Chery, prepara el desembarco en España de dos nuevos SUV eléctricos. Los L6 EV y L4 EV llegarán a los concesionarios a finales de 2026, aunque las primeras entregas están previstas para principios de 2027.

Con ambos modelos, la marca amplía una gama española que hasta ahora estaba representada por el L8 Súper Híbrido y apuesta por los segmentos C y C pequeño con dos propuestas de tamaño diferente.

El L6 EV, de 4,57 metros de longitud, monta una batería LFP de 65 kWh y un motor eléctrico de 160 kW (217 CV) y 275 Nm.

Homologa hasta 450 kilómetros de autonomía WLTP, acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y admite cargas de hasta 120 kW en corriente continua, con un 30-80% en unos 22 minutos.

El L4 EV, por su parte, reduce su longitud hasta los 4,41 metros, pero mantiene la batería de 65 kWh y ofrece 218 CV, 275 Nm y también hasta 450 kilómetros de autonomía.

En ambos casos se incluye tecnología V2L, aunque el L6 alcanza 3,3 kW de potencia para alimentar dispositivos externos.

Los dos modelos comparten además buena parte de su planteamiento tecnológico, con una pantalla central vertical de 13,2 pulgadas, cuadro digital de 8,8 pulgadas y procesador Qualcomm Snapdragon 8155, además de asistente de voz.

El L6 ofrece 410 litros de maletero, ampliables hasta 1.334 litros, mientras que el L4 parte de 458 litros y llega a 1.284 con los asientos traseros abatidos.