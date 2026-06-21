Hemos probado, casi en exclusiva, el nuevo Lepas 8, un híbrido enchufable recién llegado a Europa

Gigantes chinos como Chery están llegando a Europa con marcas como Omoda, Jaecoo, Ebro y ahora con Lepas.

Más de 20 marcas chinas han llegado a España en los últimos años. Estos fabricantes tienen modelos y marcas exclusivas para el mercado chino, con apuestas en consonancia con su cultura, algunas muy divertidas...

Como este Chery QQ Ice-Cream, “helado”: un “sofisticado” micro eléctrico urbano de 27 caballos; o este Chery Exeed Sterra, con un sistema de cuatro ruedas independientes, muy cómodo para aparcar.

Sin embargo, nuestro protagonista de hoy no se vende en China. Está pensado para el público europeo, sobre todo en términos de diseño interior y exterior, y también en acabados. Es un híbrido enchufable con una autonomía total de 1.100 kilómetros: el recién llegado Lepas L8.

Tan recién llegado, que esta es una de las primeras unidades que ha aterrizado en España, y por eso lleva matrícula provisional, que nos permite probarlo prácticamente en exclusiva en España.

Prueba Lepas 8 | Centímetros Cúbicos

El L8 mide 4,68 metros. Tiene un estilo elegante y mirada felina. El nombre de la marca, que se distingue de Omoda, Jaecoo y Ebro por buscar más elegancia, dinamismo y carga tecnológica, viene de la fusión de las palabras Leopardo y Pasión.

El coche destaca por una parrilla cromada, estilo limusina, y una fisonomía marcada por aristas que termina en la parte trasera, con una firma lumínica continua, que cruza el portón que da acceso a un maletero con una capacidad de 507 litros.

El diseño también contempla que el espacio interior se aproveche al máximo. Las plazas traseras tienen bastante amplitud, con hueco de sobra para las rodillas y la posibilidad de abatir los respaldos.

Delante es elegante, tecnológico y con cierto aire retrofuturista, como se ve en el volante; el centro de todo es la gran pantalla vertical donde se concentran casi todas las funciones del coche y se pueden dar órdenes como, por ejemplo, abrir el techo solar.

Prueba Lepas 8 | Centímetros Cúbicos

Desde la pantalla también se seleccionan los ADAS o asistentes de conducción, además de la navegación, la climatización, la regeneración de energía y la cámara de visión 360 grados.

La tecnología que mueve al Lepas L8 es un sistema híbrido enchufable. Un binomio de un motor de gasolina de 1.5 litros con turbo, combinado con una propulsión eléctrica, para desarrollar 279 caballos. Que le permiten acelerar de 0 a 100 kilómetros en unos 8,5 segundos.

Gracias a su batería de 18,4 kWh, el Lepas L8 puede recorrer unos 90 kilómetros en modo eléctrico. El sistema híbrido decide automáticamente cuándo funciona el motor eléctrico, el de gasolina, o ambos a la vez, para optimizar la eficiencia y el rendimiento.

Tiene diferentes modos de conducción, enfocados a dosificar la autonomía y la potencia. Y también hay un modo Sport, con la dirección algo más dura y mejor respuesta del motor.

El Lepas L8, también, tiene rapidez de respuesta en sus chips, gracias al Qualcomm Snapdragon 8155, un cerebro que procesa 8 billones de operaciones por segundo y garantiza respuestas ágiles al sistema multimedia. Además, no hay que olvidar que, en este L8, hay tecnologías disponibles como los 20 sistemas de asistencia a la conducción.

Prueba Lepas 8 | Centímetros Cúbicos

Entre los que se incluyen funciones como el asistente de aparcamiento automático y el aparcamiento remoto, orientadas a facilitar las maniobras. O la visión panorámica, que permite ver piedras o baches en el suelo que puedan dañar el coche.

La seguridad es algo en lo que los ingenieros de Lepas han puesto mucho interés. Y la prueba es cómo llevaron al límite al nuevo L8 en estos tests de impacto. En los que se examinaba la resistencia del chasis y la batería con la prueba de “raspado” de bajos, otra de vadeo extremo y otra de vuelco. Todas superadas con éxito.

El nuevo Lepas L8 representa una nueva generación de vehículos chinos que llegan a Europa y que están pensados para Europa, con propuestas interesantes como la autonomía total de 1.100 kilómetros, compitiendo a la vez por diseño, equipamiento y tecnología.

En esos pequeños detalles tecnológicos, que antes parecían exclusivos de coches más caros, está gran parte de su atractivo, y de su competitividad, sobre todo porque no tienen un precio disparatado, sino más bien competitivo.