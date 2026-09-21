Los coches ya pueden detectar si el conductor está cansado, pero ¿realmente saben cuándo tienes sueño?

Los sistemas de detección de fatiga que incorporan cada vez más coches analizan determinados patrones de conducción para identificar posibles señales de cansancio. Entre ellos están las correcciones de dirección: pequeños movimientos repetidos del volante que pueden indicar que el conductor está perdiendo concentración.

Los sistemas más avanzados van un paso más allá y utilizan cámaras para monitorizar los ojos, las facciones y los movimientos de la cabeza. Si detectan patrones compatibles con la fatiga, el vehículo puede lanzar un aviso en el cuadro de instrumentos para recomendar al conductor que haga una pausa.

Pero hay una cuestión importante: el coche no sabe realmente si tienes sueño. Lo que hace es interpretar determinados comportamientos que pueden ser compatibles con la fatiga. Por eso estos asistentes deben entenderse como una ayuda a la conducción y no como un sustituto de la responsabilidad del conductor.