Kia tenía un rival para el Golf, el Focus y el Corolla por poco más de 25.000 euros, pero le faltaba algo: este año llega con 154 CV y etiqueta ECO

El Kia K4 ha llegado a España con una misión bastante complicada: ocupar el lugar del Ceed y hacerse un hueco en un segmento en el que siguen mandando nombres como Volkswagen Golf, Toyota Corolla o Peugeot 308. Y aunque ya tenía argumentos de sobra para intentarlo, todavía le faltaba una pieza importante.

Hasta ahora podías comprarlo con motores de gasolina y con hibridación ligera, pero no existía un híbrido convencional capaz de enfrentarse directamente, por ejemplo, al Toyota Corolla. Eso cambiará antes de que termine 2026.

Kia incorporará a la gama española del K4 una nueva versión híbrida de 154 CV, que además estará disponible tanto con la carrocería de cinco puertas como con la práctica variante familiar Sportswagon.

Kia K4 | Kia

Kia por fin pone un híbrido completo en el K4

La nueva versión combina un motor de gasolina 1.6 GDI con un sistema eléctrico para alcanzar una potencia conjunta de 154 CV. La transmisión será automática de doble embrague y seis velocidades.

Es una receta bastante diferente a la utilizada hasta ahora por las versiones más económicas del K4. Actualmente encontramos un 1.0 T-GDI de 115 CV con sistema microhíbrido, además del 1.6 T-GDI disponible con 150 y 180 CV.

La diferencia es importante. Un microhíbrido utiliza la electricidad principalmente como asistencia al motor térmico, mientras que un híbrido completo dispone de un sistema eléctrico mucho más protagonista y puede mover el coche utilizando únicamente electricidad durante determinados momentos de la conducción.

Eso debería permitir al nuevo K4 reducir especialmente sus consumos en ciudad, aunque Kia todavía no ha comunicado las cifras definitivas de consumo y emisiones homologadas.

Las claves del diseño del nuevo Kia K4: aires de familiar, un techo ilusionista y soluciones creativas | Kia

Un movimiento especialmente importante frente al Toyota Corolla

La llegada de esta versión tiene mucho sentido si tenemos en cuenta contra quién quiere competir Kia. El Toyota Corolla lleva años haciendo de su mecánica híbrida uno de sus principales argumentos de venta.

El K4, en cambio, había llegado inicialmente a nuestro mercado apostando por motores turbo de gasolina y por la microhibridación. De hecho, ya te contamos que el nuevo Kia K4 se había convertido en una interesante alternativa al Golf y al Corolla por poco más de 25.000 euros.

Ahora contará con una opción mecánica mucho más comparable a la del japonés.

Y no llegará únicamente para el compacto. Kia ofrecerá el mismo sistema híbrido en el K4 Sportswagon, la carrocería familiar que sustituye en cierto modo al antiguo Ceed Tourer y que puede ser especialmente interesante para quien necesite más capacidad de carga sin dar el salto a un SUV.

Precisamente, el Kia K4 Sportswagon ya apunta directamente a familiares como el Toyota Corolla Touring Sports o el SEAT León Sportstourer.

Kia K4 Hatchback | Kia

Llegará a España antes de terminar 2026

Kia tiene previsto comenzar la producción de esta nueva versión híbrida el 15 de octubre de 2026, mientras que las primeras unidades destinadas a España deberían llegar antes de acabar el año.

La gama española estará estructurada alrededor de los acabados Concept, Drive, Tech y GT-Line, aunque todavía tendremos que esperar para conocer qué versiones podrán combinarse exactamente con esta mecánica y, sobre todo, cuánto costará.

Ese último dato será probablemente el más importante. El K4 convencional ya juega una de sus mejores cartas en el precio y un híbrido competitivo podría colocar a Kia en una posición especialmente interesante frente a Corolla, Golf y compañía.

Además, encaja perfectamente en la estrategia que está siguiendo la marca. Kia no pretende apostarlo absolutamente todo al coche eléctrico, sino mantener simultáneamente motores de gasolina, híbridos y eléctricos.

El resultado es que el K4 pasará de ser simplemente el sustituto moderno del Ceed a disponer de una de las gamas mecánicas más amplias entre los compactos tradicionales. Y el híbrido de 154 CV puede terminar siendo precisamente la versión que le faltaba para enfrentarse de tú a tú al Toyota Corolla.