Al Corolla y Golf le sale un gran rival en Kia, con ADN de Ford Focus, etiqueta Eco y por poco más de 25.000 euros

Kia acaba de asegurarse al sucesor del Ceed por los próximos años con un compacto que le significa a los surcoreanos una necesaria revitalización visual para su competencia en el mercado de los hatchbacks de cinco puertas. La fórmula es simple: híbrido y etiqueta Eco a un valor que por no mucho supera los 25.000 euros. Por las vias oficiales, el nuevo Kia K4 es presentado como un coche que "rompe la línea que separa los segmentos C y D", lo que se explica desde sus medidas.

De anchura alcanza el metro con 85 centímetros y a lo alto toca el metro con 43, mientras que son 4,44 metros de longitud los que dan forma a un vehículo que ya en esta faceta de hatchback expresa sus intenciones estéticas de familiar, si bien el modelo también existe en carrocería wagon. Y atención a cómo estas dimensiones, incluyendo la distancia entre ejes de 2,72 metros, repercuten en un espacio interior por demás prometedor y amenazante para sus rivales.

Kia K4 | Kia

La referencia inmediata, el cinco puertas por excelencia en Europa también es asiático y no necesita presentación. El Toyota Corolla Hatchback no es un coche que se caracterice precisamente por las capacidades de habitáculo. Con 97,3 centímetros, el K4 lo supera por tres centímetros en el espacio para las cabezas de los ocupantes traseros, pero su mejor virtud corre en beneficio de las piernas de la segunda fila, donde garantiza 964 milímetros de comodidad. El volumen básico de carga es de 438 litros, por encima de la media en el segmento. Compararlo con uno de proporciones más similares como el Peugeot 308, que da de mínima 412 litros, lo pone en perspectiva.

El nuevo Kia K4: de momento, microhíbrido

Hablemos de mecánica, porque a finales del 2026 el Kia K4 agregará a la gama de propulsiones la versión híbrida eléctrica. A la espera, el fabricante lanza su compacto ya con la etiqueta Eco producto de sus dos niveles de potencia de su arquitectura microhíbrida: el de 115 CV de su motor de gasolina T-GDI 1.0 y el de 150 ó 180 caballos de su 1.6.

Kia K4 | Kia

En ambos casos, potencias enviadas mediante caja automática de siete velocidades con doble embrague. El mejor consumo, de 5,7 l/100 km –no esperes el mejor rendimiento de combustible del segmento–, corre por cuenta, lógicamente, del motor de un litro, que además puede combinarse con una caja manual de seis.

Ya sea en acabado Drive, Tech o GT-Line –únicamente equipado con el motor 1.6 de 180 CV–, el nuevo Kia K4 llega para poner a prueba la vigencia de referentes como el Golf, con un concepto de diseño que entra por los ojos con sobrada personalidad y, seleccionando la versión de entrada, un precio que, sujeto a descuentos, baja de los 30.770 euros del valor de fábrica a unos 26.250 euros que lo hacen aun más accesible que el modelo alemán y lo ubican casi a la par del cinco puertas japonés.