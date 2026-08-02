Kia no se casa con el coche eléctrico: prepara una ofensiva de ocho modelos con gasolina, híbridos y deportivos GT

La transformación hacia el coche eléctrico está obligando a muchos fabricantes a tomar decisiones difíciles. Algunas marcas están eliminando modelos de combustión, abandonando segmentos tradicionales y concentrando prácticamente todas sus inversiones en nuevas gamas eléctricas. Kia, sin embargo, parece haber elegido un camino bastante diferente.

La marca coreana prepara una ofensiva de ocho importantes novedades con las que pretende cubrir casi todas las necesidades del mercado. Habrá coches eléctricos relativamente asequibles, versiones deportivas con casi 300 CV, SUV híbridos y hasta un familiar con motores de gasolina.

No es una estrategia improvisada. Kia vendió más de 3,13 millones de vehículos durante 2025, marcando un nuevo récord para la compañía. Para 2026 quiere alcanzar aproximadamente 3,35 millones de unidades. Eso supone encontrar más de 200.000 compradores adicionales en solo un año, algo difícil de conseguir si se obliga a todos ellos a pasarse inmediatamente al coche eléctrico.

Kia quiere crecer sin obligar a todos sus clientes a comprar un eléctrico

La clave de esta ofensiva no es únicamente la cantidad de modelos que llegarán, sino la variedad de tecnologías que Kia piensa ofrecer. La marca no está renunciando al coche eléctrico, pero tampoco parece dispuesta a abandonar prematuramente la gasolina o los híbridos.

Su principal novedad eléctrica será el Kia EV2, el modelo que permitirá acceder a su gama de cero emisiones por debajo del EV3. Se trata de un SUV urbano de 4,06 metros de longitud, desarrollado sobre una plataforma específica para vehículos eléctricos y pensado especialmente para el mercado europeo.

La versión de acceso utilizará una batería de 42,2 kWh y ofrecerá hasta 317 kilómetros de autonomía homologada. Por encima quedará una variante de largo alcance con batería de 61 kWh, capaz de acercarse a los 450 kilómetros WLTP.

El EV2 podrá configurarse con cuatro o cinco plazas y mantendrá varios botones físicos en el habitáculo, una decisión que agradecerán quienes no quieren controlar todas las funciones desde una pantalla táctil. Su misión será competir contra algunos de los eléctricos pequeños que empezarán a llegar durante los próximos años.

Kia EV3 GT | Auto Express

Los EV3, EV4 y EV5 tendrán versiones deportivas GT

Kia también quiere trasladar las siglas GT a sus eléctricos más pequeños. Los EV3, EV4 y EV5 recibirán versiones con dos motores eléctricos, tracción integral y una puesta a punto más deportiva.

Los Kia EV3 GT y EV4 GT desarrollarán alrededor de 288 CV, equivalentes a unos 292 CV según la conversión utilizada en Europa. El EV5 GT llegará aproximadamente a 301 CV.

El más rápido de los tres será el EV4 GT, que podrá acelerar de 0 a 100 km/h en unos 5,6 segundos. El EV3 GT necesitará alrededor de una décima más, mientras que el EV5 GT completará la misma maniobra en aproximadamente 6,2 segundos.

Kia parece tener claro que las versiones deportivas de combustión irán perdiendo protagonismo. En lugar de preparar sucesores directos para modelos como el Stinger, la compañía utilizará sus eléctricos GT para ofrecer las mayores prestaciones de la gama.

Kia K4 Sportwagon | Kia

El Kia K4 Sportswagon demuestra que el coche familiar todavía no está muerto

La novedad más inesperada será probablemente el Kia K4 Sportswagon. En una época en la que casi todas las marcas están llenando sus catálogos de SUV, Kia lanzará un familiar tradicional para sustituir al Ceed Tourer.

El nuevo modelo medirá alrededor de 4,70 metros de longitud y ofrecerá un maletero que puede alcanzar los 604 litros. Sus principales rivales serán el Skoda Octavia Combi, el Volkswagen Golf Variant, el Toyota Corolla Touring Sports y el Seat León Sportstourer.

También resulta llamativo que inicialmente no sea un coche eléctrico. El K4 Sportswagon estará disponible con motores de gasolina turboalimentados de 1,0 y 1,6 litros, con potencias de hasta 177 CV.

Dependiendo de la versión, podrá elegirse con cambio manual de seis velocidades o con una transmisión automática de doble embrague y siete relaciones. Más adelante llegará una alternativa híbrida completa, pero no está prevista ninguna motorización diésel.

Kia Seltos | Kia

El Seltos será la alternativa para quien considere demasiado grande un Sportage

Kia también incorporará a su gama europea la nueva generación del Seltos, un SUV que hasta ahora había tenido una presencia mucho mayor en otros mercados internacionales.

El Kia Seltos se situará por debajo del Sportage y permitirá a la marca cubrir el hueco existente entre sus modelos urbanos y sus SUV compactos de mayor tamaño.

La nueva generación cambia prácticamente por completo su diseño y adopta una imagen más robusta, inspirada en algunos de los todoterrenos más grandes de Kia. Además de las versiones de gasolina, la gama contará con una motorización híbrida.

Una de sus características más interesantes será la posibilidad de combinar la mecánica híbrida con tracción total mediante un motor eléctrico instalado en el eje trasero. Es una solución poco frecuente entre los SUV compactos, especialmente en los modelos que pretenden mantener un precio relativamente razonable.

Nuevo Kia Niro 2027 | Kia

El Niro seguirá vivo, pero tendrá que encontrar su lugar entre tantos SUV

La llegada del Seltos podía hacer pensar que el Kia Niro estaba sentenciado. Sin embargo, la marca mantendrá el modelo y le aplicará una actualización profunda para acercarlo a sus lanzamientos más recientes.

El nuevo Niro adoptará un frontal completamente rediseñado, un volante de dos radios y un salpicadero con dos pantallas de 12,3 pulgadas. A pesar de la digitalización, conservará una cantidad razonable de mandos físicos.

Kia también revisará la suspensión y el aislamiento para mejorar el confort de marcha. La oferta exacta dependerá de cada mercado, aunque el híbrido convencional seguirá siendo una de las versiones fundamentales.

El papel del Niro será delicado. Tendrá que convivir con el Seltos, el Sportage y varios eléctricos de dimensiones similares. Su principal argumento seguirá siendo una mecánica híbrida eficiente y una carrocería algo menos voluminosa que la de los SUV compactos tradicionales.

Kia XCeed | Kia

El XCeed recibirá una segunda actualización para aguantar algunos años más

Otra de las novedades será la segunda actualización del Kia XCeed. El crossover basado en el antiguo Ceed lleva en el mercado desde 2019, por lo que la marca tendrá que renovar profundamente su imagen para mantenerlo competitivo.

El frontal adoptará unos faros verticales más próximos al lenguaje de diseño actual de Kia. También cambiarán el volante, las salidas de ventilación, las pantallas y algunos materiales del habitáculo.

La suspensión será revisada para mejorar el confort y reducir las vibraciones y el ruido que llegan al interior. En cuanto a los motores, seguirá ofreciendo alternativas de gasolina y versiones con hibridación ligera.

La mecánica híbrida enchufable desaparecerá. Es una decisión coherente con la reorganización de la gama, ya que Kia dispone ahora de varios eléctricos capaces de ocupar el espacio comercial de los antiguos PHEV.

Kia EV2 | Kia

La siguiente gran novedad podría ser un Kia EV1 todavía más barato

La ofensiva no terminará con estos modelos. Kia ya trabaja en un eléctrico todavía más pequeño que el EV2, conocido provisionalmente como EV1.

Este futuro modelo adoptaría una carrocería más baja y próxima a la de un utilitario tradicional. Su objetivo sería convertirse en una alternativa eléctrica al Picanto y enfrentarse directamente al Renault 5, al Volkswagen ID. Polo y a otros urbanos eléctricos europeos.

El EV1 podría aprovechar buena parte de la tecnología del EV2, incluidas sus baterías, aunque con una carrocería más aerodinámica. Eso permitiría obtener una autonomía similar o incluso superior pese a ser un coche más pequeño.

También está en desarrollo una berlina eléctrica deportiva que podría ocupar indirectamente el espacio dejado por el Kia Stinger. No llegará inmediatamente, pero demuestra que la compañía no pretende limitar su gama eléctrica a los SUV.

Kia EV4 | Kia

Kia ha entendido que el mercado todavía no quiere una sola tecnología

Las novedades de Kia dibujan una estrategia menos radical que la de otros fabricantes. La marca seguirá ampliando su gama eléctrica con el EV2 y las versiones GT, pero al mismo tiempo lanzará modelos de gasolina, híbridos y familiares tradicionales.

Esta variedad puede convertirse en una ventaja importante. Los compradores que estén preparados para pasarse al coche eléctrico tendrán cada vez más opciones, mientras que quienes todavía necesiten un híbrido o un motor de gasolina no tendrán que buscar otra marca.

Kia no parece querer decidir por el cliente qué tecnología debe comprar. Su estrategia consiste en ofrecer varias alternativas y dejar que sea el mercado el que marque la velocidad real de la transición.

En un momento en el que algunos fabricantes están descubriendo que la demanda de coches eléctricos no crece al mismo ritmo en todos los países, puede que esta sea una de las decisiones más sensatas de la industria.