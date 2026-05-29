El Kia K4 Sportswagon demuestra que se puede ser familiar y también una cara bonita, ¿pero es mejor que el Toyota Corolla Touring Sport y el Seat León ST?

Por encima de la media de los compactos en cuanto a dimensiones se presenta el nuevo Kia K4 y lo hace con un diseño de hatchback estirado. Un primer golpe de vista nos lleva a preguntar si se trata, en efecto, de un coche familiar. Parece pero no lo es. No obstante, la marca surcoreana acompaña a su nuevo modelo con una versión brake para hacer frente a los referentes del mercado.

El Kia K4 Sportswagon asoma como una nueva amenaza para el Toyota Corolla Touring Sport y el Seat León ST. Belleza contra funcionalidad. De esa manera podría plantearse esta nueva rivalidad. El nuevo familiar destacándose por su estética, ésta como marca registrada de los modelos del fabricante. Las capacidades, por otro lado, como pilares asociadas al japonés y el español. ¿Es mejor este Kia que los mencionados generalistas? En ese caso, ¿hasta qué punto?

Kia K4 Sportwagon | Kia

Demuestra el K4 Sportswagon que se puede ser un coche familiar y, al mismo tiempo, una cara bonita. No obstante, el análisis y las comparaciones que el usuario necesita por conveniencias sobre este tipo de carrocería debe partir del maletero. En esta fundamental batalla, el Kia compite o pierde dependiendo del tipo de propulsión. A gasolina y sin electrificar, suma 166 litros más al volumen del hatchback para un básico total de 604. Con la arquitectura microhíbrida, el maletero reduce significativamente sus capacidades al pasar a 482 litros, frente a los 620 litros que el León ST promete tanto en modo TSI como eTSI, y a los casi 600 que el japonés full-hybrid entrega de volumen estándar.

La habitabilidad del Kia K4 Sportswagon, su fuerte

Así como resigna litros de carga trasera, este Kia compensa con un espacio interior frente al cual el familiar de Toyota no tiene mucho que hacer. Mientras el Corolla Touring Sport entrega 71 centímetros para las piernas, 137 centímetros de anchura y unos 89 centímetros de altura entre butacas y techo en las plazas traseras, el K4 Sportswagon nos da 96, 139 y 98 centímetros respectivamente.

Kia K4 Sportwagon | Kia

Respecto del León Sportstourer, la cosa se pone un poco más pareja, aunque con saldo favorable para el surcoreano. Si bien el Seat es uno de los líderes del segmento en cuanto a anchura de fila trasera con sus 143 centímetros, el K4 lo supera ínfimamente por unos cinco milímetros cuando miden sus espacios para las cabezas y, dados los 74 centímetros que firma el familiar de Martorell de espacio para las piernas de los ocupantes traseros, también se impone en ese aspecto.

De manera tal que amerita reformular: el K4 Sportswagon confirma que se puede ser familiar y ser más que una cara bonita. No esperes en este nuevo Kia el mejor volumen de maletero, pero considéralo una opción concreta si su prioridad pasa por la comodidad del habitáculo.