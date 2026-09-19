El diésel tiene un problema de 40 toneladas que van a cambiar para siempre las carreteras europeas desde el 2027

Durante años, electrificar los coches parecía relativamente sencillo comparado con el verdadero reto: hacer funcionar con baterías un camión de 40 toneladas durante cientos de kilómetros. Pero Tesla y BYD están demostrando que esa barrera empieza a desaparecer.

Y lo más interesante es que ambos fabricantes están preparando una ofensiva europea casi al mismo tiempo.

Tesla prepara la llegada a Europa de su camión eléctrico Semi | Europa Press

Tesla llevará su Semi a Europa en 2027

El primero es un viejo conocido. El Tesla Semi llegará finalmente a Europa con sus primeras entregas previstas para 2027.

La versión europea estará preparada para alcanzar las 40 toneladas de masa máxima combinada, con un peso en vacío inferior a 9.100 kg y tres motores eléctricos situados en los ejes traseros.

Su potencia de tracción puede alcanzar los 800 kW, equivalentes a unos 1.088 CV.

Pero en un camión hay una cifra mucho más importante que la potencia: la autonomía.

Tesla anuncia aproximadamente 550 kilómetros por carga, con un consumo estimado de 1 kWh/km. Es decir, cifras que empiezan a permitir realizar numerosas rutas regionales e incluso algunos recorridos de larga distancia sin necesidad de recurrir al gasóleo.

Tesla--Semi-Truck-2017-presentacion (7) | Centímetros Cúbicos

Cargar durante la parada del conductor

El otro gran obstáculo de los camiones eléctricos siempre ha sido el tiempo necesario para recargar baterías enormes.

Y aquí es donde empiezan a cambiar las reglas.

El Tesla Semi admite carga de hasta 800 kW y puede recuperar aproximadamente el 60% de su autonomía en 30 minutos. En condiciones ideales eso supone recuperar más de 300 kilómetros mientras el camión permanece detenido.

La idea resulta especialmente interesante en el transporte profesional porque el conductor ya está obligado a efectuar descansos durante su jornada. Si parte de la carga puede realizarse durante esas paradas, el tiempo perdido respecto a un camión diésel se reduce considerablemente.

No es además el primer intento de llevar este planteamiento a nuestras carreteras. En España ya se están realizando pruebas incluso con duotráileres eléctricos.

Camión eléctrico de BYD | BYD

Y entonces aparece BYD con 600 kilómetros

Pero Tesla no estará sola.

BYD acaba de mostrar en Europa una nueva generación de vehículos industriales eléctricos que va desde comerciales ligeros hasta auténticos pesos pesados de 44 toneladas.

Su nuevo camión tractor eléctrico puede alcanzar aproximadamente 600 kilómetros de autonomía gracias a una gigantesca batería Blade de 651 kWh.

Y también ronda los 1.000 CV de potencia.

Más sorprendente todavía es su sistema de carga rápida: BYD asegura que puede pasar del 20 al 80% de batería en unos 20 minutos.

Eso supone recuperar aproximadamente 400 kilómetros de autonomía en el tiempo que muchos conductores emplearían en realizar una parada.

BYD Trucks | BYD

BYD quiere fabricar estos camiones en Europa

Y aquí aparece otro elemento que puede cambiar por completo el mercado.

BYD no quiere limitarse a enviar camiones fabricados en China. La compañía ha confirmado su intención de fabricar localmente los vehículos industriales que venda en Europa.

La estrategia permitiría reducir costes logísticos, esquivar posibles barreras arancelarias y competir directamente con fabricantes europeos históricos como Volvo, Mercedes-Benz Trucks, MAN o Scania.

BYD también pretende ofrecer todo el ecosistema alrededor del camión: financiación, infraestructura de recarga, asistencia, mantenimiento e incluso soluciones de carga vinculadas a energía solar.

Camión eléctrico de BYD | BYD

El camión eléctrico empieza a solucionar su mayor problema

Hasta ahora había una razón muy sencilla por la que el diésel parecía prácticamente insustituible en el transporte pesado: podía recorrer enormes distancias y recuperar cientos de kilómetros de autonomía en apenas unos minutos.

Los camiones eléctricos seguían teniendo dificultades para hacer ambas cosas.

Eso empieza a cambiar.

Tesla habla ya de 550 kilómetros y cargas muy rápidas. BYD alcanza los 600 kilómetros y promete recuperar unos 400 kilómetros en 20 minutos. Y fabricantes europeos también están preparando modelos capaces de moverse en cifras similares.

De hecho, ya existen camiones eléctricos europeos que anuncian alrededor de 600 kilómetros de autonomía.

El diésel seguirá teniendo ventajas en determinadas rutas durante bastante tiempo, especialmente donde todavía no exista infraestructura de carga de alta potencia. Pero la diferencia tecnológica está reduciéndose mucho más rápido de lo que parecía hace apenas unos años.

Y 2027 puede convertirse en el año en el que encontrarse un enorme camión eléctrico de 40 toneladas adelantándonos por una autopista europea deje de ser algo extraordinario.