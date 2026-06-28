Nos adentramos en Las 24 Horas de Le Mans de la mano de Genesis

Las 24 Horas de Le Mans es la carrera más famosa del mundo, la madre de las carreras. Desde 1923 hombres y máquinas se enfrentan durante un día con su correspondiente noche, para luchar por la gloria que da la victoria en una pista vertiginosa y única, sobre un trazado que solo se abre una vez al año para albergar los coches de resistencia más avanzados del mundo.

Una competición que supone un descomunal reto para los pilotos que la protagonizan y que se ha convertido en un inapelable banco de pruebas para los equipos y vehículos que en ella se dan cita.

Es el Circuito de La Sarthe, que combina carreteras y zonas de alta velocidad con secciones permanentes del Circuito de Bugatti. Por eso aquí no basta con ser rápido. La estrategia, la fiabilidad y el trabajo son también cruciales, sobre todo en la categoría máxima, la de los Hypercars.

Y nos hemos venido una vez más, para disfrutarlas desde dentro, esta vez con Genesis, que debuta en la madre de las carreras, las 24 Horas de LeMans, en un momento en el que más marcas tradicionales deportivas del mundo hay en esta categoría. Genesis, además, lo ha hecho muy bien y cuenta con un piloto español, Dani Juncadella, que ha sido una de las estrellas durante los entrenamientos.

La cosa no está fácil, porque esta es una edición en la que se ha dado cita un elenco de marcas y equipos inusual por cantidad y calidad, ya que en la categoría Hypercar hay una inscripción récord, con 18 coches y fabricantes como Ferrari, Cadillac, Toyota, Alpine, BMW, Aston Martin y Peugeot, grandes especialistas en esta mítica prueba…

Además, Genesis, la marca premium de Hyundai, se ha presentado aquí sin complejos y con valentía, con un proyecto bautizado como Genesis Magma Racing que se ha desarrollado en poco más de un año y que les ha permitido estar en la parrilla de salida codeándose aquí con los mejores.

El equipo Genesis Magma Racing afronta uno de sus momentos más importantes. Tras un año de preparación, compiten por primera vez en el Mundial de Resistencia con su prototipo híbrido GMR-001 Hypercar. Después de sumar sus primeros puntos en Spa, el objetivo aquí es seguir acumulando experiencia.

“Para construir una victoria en Le Mans en el futuro se necesita tiempo, porque tienes que acumular experiencia; tenemos que pasar por todas las malas experiencias para tocar la música correcta, es como en una Orquesta Filarmónica, si tienes una sola nota equivocada en ella, el concepto se pierde.

Pero paso a paso, la mentalidad en Corea es la del fundador de la empresa, Chung Ju-yung, que desde 1947 hasta ahora tenía la filosofía de hacer posible lo que parece imposible.”

El equipo de pilotos está compuesto por dos hypercars: el número 17 de André Lotterer, Pipo Derani y Mathys Jaubert; y el 19, pilotado por Mathieu Jaminet, Paul-Loup Chatin y el español Dani Juncadella, que cuenta con una dilatada experiencia y que se suma a Miguel Molina y a Alex Riberas, que militan en Ferrari y Aston Martin, respectivamente.