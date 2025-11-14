¿Qué significa encontrarte tu coche con los limpiaparabrisas levantados?

Si alguna vez has vuelto al coche y te lo has encontrado con los limpiaparabrisas levantados, no te preocupes, que no es que los gremlins chungos hayan pasado por tu barrio. Lo más probable es que alguien te esté mandando un mensaje muy concreto que no tiene nada que ver con que den lluvias.

El lenguaje no verbal entre conductores existe y, aunque no venga en el manual de la autoescuela, tiene tanta importancia como las señales o revisar el nivel del anticongelante. Están desde los que dejan notas en el parabrisas (“aprende a aparcar”) hasta los que directamente te clavan una pegatina imposible de retirar. Todos sabemos que la convivencia sobre el asfalto tiene sus códigos, y uno de los más curiosos, pero también más extendidos, es el de los limpiaparabrisas levantados, que es un gesto aparentemente inofensivo que dice más de lo que parece.

La próxima vez que veas tu coche con las escobillas en posición de saludo militar, lo primero que deberías pensar no es que hay raritos por la zona, sino si has aparcado como un cafre, que es lo que en la mayoría de los casos te están diciendo con eso.

Limpiaparabrisas de un coche en pleno día de lluvia | Dominio público

Que hablen las escobillas

La costumbre de levantar los limpiaparabrisas de un coche mal aparcado se ha extendido en medio mundo, pero especialmente en Reino Unido, en las zonas universitarias como Saint Andrews o cerca de las estaciones donde el espacio escasea. Es una especie de “toque de atención educado”: un “oye, campeón, la próxima vez deja hueco”. En Italia también se ha convertido en una práctica habitual, y allí no hace falta ni nota: los limpiaparabrisas levantados lo dicen todo.

En Grecia sucede algo parecido. Allí, dejar los limpiaparabrisas levantados es una manera de marcar territorio sin rayar el coche (literalmente, porque los griegos son de sangre caliente). Es una advertencia pasivo-agresiva, casi diplomática, frente a los que ocupan más de lo que deberían.

Sin embargo, el mismo gesto puede significar cosas muy diferentes dependiendo del lugar del globo, porque en algunas zonas de Latinoamérica, por ejemplo, los limpiaparabrisas levantados pueden ser una señal de los ladrones para marcar un vehículo como objetivo si el coche está quieto varios días. Así que si te ocurre allí, conviene mirar alrededor con algo más de atención.

Consejos aparcar coche | PXhere.com

Del aviso al favor: algunos lo hacen como buena acción

No todo tiene por qué ser negativo, porque levantar los limpiaparabrisas es un truco útil en invierno, especialmente cuando el termómetro se acerca a cero, para evitar que las gomas se congelen y se peguen al cristal. Algunas almas buenas incluso lo hacen con los coches de otros, especialmente si saben que llega una helada sorpresa. Es su manera de echar una mano al prójimo, aunque el susto al verlo por la mañana sea inevitable.

Hablando de levantar escobillas. Si las tuyas dejan surcos, hacen ruido o apenas limpian, quizá no sea mala idea cambiarlas, porque las escobillas en mal estado no solo reducen la visibilidad, sino que también pueden rayar el parabrisas, un lujo innecesario en tiempos de ITV y multas por cualquier detalle.

Así que, la próxima vez que te encuentres con los limpiaparabrisas levantados, piensa antes de enfadarte, porque puede ser un toque de atención, una advertencia de riesgo o un gesto amable ante el frío. En cualquier caso, es un recordatorio de que tu coche también habla (aunque sea sin palabras), y de que, a veces, la mejor manera de evitar mensajes inesperados es aparcar bien, revisar las gomas y tener algo más de civismo al volante.