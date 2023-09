Francia clara y tajante con el mayor problema del combustible: “podría ser la ruina de las arcas públicas”

Tal y como estamos viviendo en España, Francia está experimentado una fuerte subida del precio de los combustibles. Sin embargo, y lejos de recurrir al dinero público para subvencionar parte de lo que cuesta llenar un depósito como ocurrió otrora, Francia declara que, de hacerlo otra vez, “supondría la ruina de las arcas públicas”.

Y es que cuando la primera subida del combustible, Francia ofreció una ayuda que costó 8.000 millones de euros. Teniendo en cuenta la situación actual y suponiendo que se ofreciese un descuento de entre 15 y 20 céntimos por litro de combustible, el país podría enfrentarse a un gasto de 12.000 millones de euros.

Y es que así lo ha comunicado Bruno Le Maire, ministro de Economía, dejando patente que “no es una decisión responsable, sobre todo en un momento en el que seguimos pagando parte de la factura eléctrica francesa.” Al fin de cuentas, no debemos olvidar los problemas de electricidad que siguen asolando.

Sin embargo, no es ese el único motivo por el que Francia muestra una negativa, de momento, a ofrecer una ayuda para el repostaje. Al fin de cuentas, el Ejecutivo ve la situación como un apoyo al combustible fósil, sustento por el que no quiere apostar debido a “la lucha contra el calentamiento global, la ecologización de nuestra electricidad y el fin del cueste lo que cueste significan que no estoy a favor de un descuento en el combustible.”

De esta manera, nos encontramos con una situación compleja para no solo los franceses, sino también para otros países como España. Y es que, de momento, no se contempla actualmente una nueva ayuda para el combustible en nuestro país, estando así destinados a un escenario como el que puede vivir Francia en los próximos meses.