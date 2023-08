Francia quiere tomar una importante decisión con el coche eléctrico, pero es muy complicada

Somos conscientes de las dificultades que supone adquirir un vehículo eléctrico pese a las ayudas estatales que se ofrecen en numerosos países. Esto hace que su compra se complique considerablemente, aunque Francia quiere ponerle remedio. ¿Cómo? Ofreciendo coches eléctricos por 100 euros al mes, algo que suena, a priori, complicado.

Y es que esta medida fue desarrollada por Emmanuel Macron para optar de nuevo a la presidencia. Sin embargo, un año más tarde de su propuesta esta aún no se ha puesto en marcha. No obstante, Macron asegura que será en otoño cuando la misma arranque.

MG4 | MG

Francia quiere aplicar una medida para facilitar la compra del coche eléctrico, pero no hay coches

Sin embargo, el principal problema es que no hay coches suficientes que cumplan con las condiciones de esta medida. Ello se debe a que la propuesta, que busca hacer de los coches eléctricos un producto accesible para las familias con menos recursos, se basa en ofrecer un renting de 100 euros mensuales, pero aplicable solo sobre coches fabricados en Europa.

De esta manera no solo se quedan fuera en muchas ocasiones firmas que no son de Europa, sino también modelos europeos que se fabrican en otros continentes. De esta forma, muchos vehículos eléctricos asequibles, como el MG 4, el BYD Dolphin o incluso el Dacia Spring, no son candidatos a este plan que tiene Francia entre manos.

Dacia Spring | Dacia

Así, los franceses tendrán que esperar a que lleguen al mercado otras opciones como el Renault 5 o el Volkswagen ID.2, modelos que prometen costar menos de 25.000 euros y que sí se fabricarán en suelo europeo. Mientras tanto, la medida sigue sin contar con demasiados detalles, a excepción de que su entrada en vigor está igualmente prevista para otoño.