Financiar un coche nuevo se ha puesto muy caro, pero esta marca china acaba de ofrecer un 0% de interés en España

Comprar un coche nuevo pagando al contado no está al alcance de todo el mundo y, cuando toca financiar, el precio que aparece en el configurador puede terminar siendo bastante diferente del que realmente pagamos. Por eso llama especialmente la atención lo que acaba de poner sobre la mesa Lepas, una de las nuevas marcas del gigante chino Chery que están desembarcando en España.

La firma está promocionando su primer modelo en nuestro mercado con una financiación que puede llegar al 0% TIN. Una cifra muy poco habitual actualmente en el mercado del automóvil y con la que Lepas parece decidida a eliminar uno de los principales obstáculos que encuentra cualquier marca recién llegada: convencer al comprador para que dé el salto.

Lepas 6 EV y Lepas 4 EV | Lepas

Lepas ofrece financiación desde el 0% TIN

La estrategia gira alrededor del Lepas L8 Super Híbrido, un SUV híbrido enchufable de 279 CV con el que la compañía ha comenzado su actividad comercial en España.

Según las condiciones publicitadas actualmente por la propia marca, el coche puede financiarse con un 0% TIN y una TAE del 1,79%. Y esa diferencia es importante.

El TIN representa básicamente el interés que cobra la entidad financiera por prestar el dinero, mientras que la TAE intenta reflejar de una forma más completa el coste de la operación, incluyendo determinados gastos y comisiones. Es decir, 0% TIN no significa necesariamente que financiar el vehículo no tenga ningún coste adicional.

Aun así, estamos ante unas condiciones especialmente llamativas para comprar un coche nuevo. La financiación se realiza en colaboración con Santander y existen diferentes condiciones dependiendo del dinero que aporte inicialmente el comprador.

De hecho, la oferta comunicada contempla distintos escalones: cuanto mayor sea la entrada, menor será el tipo aplicado. El extremo más favorable permitiría llegar al citado 0% TIN aportando una entrada elevada, mientras que financiar una mayor proporción del vehículo aumenta progresivamente el interés.

Lepas L8 | EP

El auténtico objetivo es hacer destacar al nuevo Lepas L8

La explicación está probablemente en el propio desembarco de la marca. Lepas pertenece al Grupo Chery, el mismo gigante automovilístico detrás de fabricantes que ya conocemos perfectamente en España como OMODA y JAECOO.

Ahora quiere construir una identidad propia y el L8 es su primera carta de presentación. Se trata de un SUV de unos 4,7 metros que desarrolla 279 CV mediante un sistema híbrido enchufable y homologa actualmente 90 kilómetros de autonomía eléctrica en ciclo combinado.

No es precisamente un SUV pequeño ni básico. Entre su equipamiento puede disponer de cámara de visión panorámica de 540 grados, faros Full LED, acceso y arranque sin llave, una pantalla central de 13,2 pulgadas y compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto.

Además, ya hemos podido conocer de cerca el Lepas L8, uno de los modelos con los que Chery pretende seguir ampliando su presencia en Europa.

Lepas L8 | Lepas

Desde 33.990 euros, pero hay que leer la letra pequeña

Lepas anuncia actualmente el L8 Essence desde 33.990 euros, mientras que el acabado Elegance parte de 36.490 euros. Ese precio reducido ya incorpora promociones comerciales, descuentos vinculados a la financiación y las ayudas públicas aplicables.

Por tanto, no significa que cualquier comprador vaya a poder entrar mañana en un concesionario y conseguir un L8 por 33.990 euros independientemente de cómo lo pague.

Pero sí deja una idea bastante interesante: en un momento en el que muchas marcas compiten por precio, autonomía o equipamiento, Lepas ha decidido competir también atacando directamente el coste de financiar el coche. Y ofrecer un 0% TIN en España es una forma bastante contundente de conseguir que los compradores empiecen, como mínimo, a preguntar por ella.