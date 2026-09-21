Ojo porque desde el 1 de octubre tendrás que colocarte de forma diferente en los atascos: así funciona el nuevo carril de emergencia

Quedarse atrapado en un atasco suele significar avanzar unos metros, frenar y esperar. Pero a partir del próximo 1 de octubre habrá algo más que tendrás que tener en cuenta si la retención se produce en una autopista o autovía: la posición de tu coche dentro del carril.

La actualización del Reglamento General de Circulación introduce oficialmente en España el denominado carril de emergencia, un espacio que deberán dejar libre los conductores para facilitar el paso de ambulancias, bomberos, policía y otros vehículos prioritarios cuando el tráfico esté prácticamente detenido.

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Así tendrás que colocarte cuando haya un atasco

La nueva regulación aparece recogida en el Real Decreto 518/2026, que modifica el Reglamento General de Circulación y cuya mayor parte entrará en vigor el 1 de octubre de 2026.

La norma establece que, en autopistas y autovías, cuando debido a una retención los vehículos circulen a paso de peatón o se encuentren detenidos, deberán apartarse para dejar libre un espacio por el que puedan avanzar los vehículos prioritarios.

La forma de hacerlo dependerá del número de carriles:

Si existen dos carriles por sentido , los coches del carril izquierdo deberán aproximarse hacia la izquierda y los del derecho hacia la derecha. El corredor quedará abierto en medio.

, los coches del carril izquierdo deberán aproximarse hacia la izquierda y los del derecho hacia la derecha. El corredor quedará abierto en medio. Si existen tres o más carriles, los vehículos del carril situado más a la izquierda deberán desplazarse todo lo posible hacia ese lado. Los coches que circulen por el resto de carriles deberán moverse hacia la derecha.

De esta manera, el espacio destinado a emergencias se forma siempre entre el carril izquierdo y el inmediatamente situado a su derecha.

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No hace falta esperar a tener una ambulancia detrás

La idea es evitar uno de los principales problemas que encuentran los servicios de emergencia en una retención: que los conductores comiencen a buscar espacio únicamente cuando ya tienen una ambulancia o un vehículo de bomberos detrás.

Si todos los coches se encuentran correctamente posicionados, se crea un corredor continuo por el que los servicios de emergencia pueden avanzar incluso aunque el resto de la carretera permanezca bloqueado.

Es una solución que puede parecer extraña las primeras veces que la utilicemos, pero su funcionamiento es muy sencillo: el carril izquierdo se aparta hacia la izquierda y prácticamente todos los demás hacia la derecha.

Carril de emergencia normativa 1 de octubre | Generada por IA

La nieve también trae nuevas obligaciones

El nuevo artículo 32 del Reglamento General de Circulación introduce además otra situación en la que habrá que dejar espacio a los servicios de emergencia.

Cuando la circulación por una autopista o autovía esté dificultada por la nieve, estará prohibido adelantar y habrá que circular por el carril situado más a la derecha. En vías con tres o más carriles también podrá utilizarse el inmediatamente contiguo.

El objetivo será mantener libres los carriles situados más a la izquierda para que puedan utilizarlos tanto los vehículos de emergencia como las máquinas quitanieves.

Por tanto, desde el próximo 1 de octubre conviene cambiar una costumbre bastante extendida: cuando encontremos un atasco en autopista o autovía, ya no bastará simplemente con detenernos detrás del vehículo que tenemos delante. También tendremos que pensar dónde estamos colocados para dejar preparado ese corredor de emergencia.