A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE
Adiós a una excepción histórica de ponerse el cinturón para estos conductores
La medida forma parte de la reforma del Reglamento General de Circulación, aprobada el pasado mes de junio.
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Los taxistas, conductores de vehículos de mercancías y profesores de autoescuela tendrán que llevar obligatoriamente el cinturón de seguridad también cuando circulen por vías urbanas a partir del próximo 1 de octubre.
El cambio pone fin a una excepción que durante décadas permitía a estos profesionales circular por ciudad sin utilizarlo, siempre bajo determinadas circunstancias.
La medida forma parte de la reforma del Reglamento General de Circulación, aprobada el pasado mes de junio, y no ha generado una respuesta unánime entre los taxistas.
Una de las principales objeciones tiene que ver con la propia dinámica del trabajo: subir y bajar constantemente del vehículo, realizar numerosas paradas y pasar muchas horas al volante.
Para algunos profesionales, convertir el cinturón en una obligación supone cambiar una rutina que llevan años manteniendo. A ello se suma una preocupación más concreta: qué ocurre si un pasajero intenta agredir o robar al conductor.
Parte del colectivo considera que llevar el cinturón puede restar capacidad de movimiento y dificultar una reacción rápida ante una situación de peligro, especialmente durante los turnos nocturnos.
No obstante, la oposición no es generalizada. Hay taxistas que llevan años utilizándolo y otros que incluso pensaban que ya era obligatorio. También se aprecia una diferencia generacional: los profesionales más jóvenes parecen más habituados a llevarlo que algunos veteranos.
¿Qué multa se aplicará?
A partir del 1 de octubre, un taxista que incumpla la obligación se enfrentará a la misma sanción que cualquier otro conductor: 200 euros de multa y la pérdida de cuatro puntos del permiso de conducir.
La clave, por tanto, será acostumbrarse a una nueva rutina después de décadas en las que estos profesionales disponían de una excepción específica para la circulación urbana.
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