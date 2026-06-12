El fabricante chino que no es BYD y ya coloca dos modelos entre los híbridos enchufables más vendidos

BYD se ha convertido en la gran referencia china del coche híbrido enchufable en España, pero no es la única marca del gigante asiático que está aprovechando el momento. El mercado de los PHEV vive una etapa especialmente interesante: muchos conductores quieren circular a diario en modo eléctrico, mantener la tranquilidad de un motor de combustión para viajar y beneficiarse de la etiqueta Cero sin dar todavía el salto definitivo al coche eléctrico puro.

En ese terreno, el Grupo Chery empieza a moverse con mucha fuerza. No lo hace con una sola marca, sino con dos nombres que ya forman parte del paisaje habitual del mercado español: Omoda y Jaecoo. Y su último movimiento es bastante significativo. El Jaecoo 7 SHS y el Omoda 7 SHS han conseguido hacerse un hueco entre los híbridos enchufables más vendidos del momento, demostrando que la ofensiva china en España no depende únicamente de BYD.

La clave está en una fórmula que ya hemos visto en otros modelos procedentes de China: diseño llamativo, mucho equipamiento, mecánicas electrificadas con cifras ambiciosas y precios que se sitúan en una zona muy sensible para el comprador español. Ya te contamos en Centímetros Cúbicos cómo el Jaecoo 7 llegaba a España como un SUV medio con equipamiento premium, y ahora su versión híbrida enchufable confirma que el producto iba mucho más allá de una simple apuesta estética.

Omoda 7 | Omoda

Dos SUV híbridos enchufables con una receta muy parecida

El Jaecoo 7 SHS y el Omoda 7 SHS combinan un motor de gasolina 1.5 turbo con un sistema híbrido enchufable.

Ambos prometen autonomías eléctricas cercanas a los 90 kilómetros y cargas rápidas en corriente continua.

Los dos modelos se apoyan en una base técnica muy similar. Tanto el Jaecoo 7 SHS como el Omoda 7 SHS recurren a un motor de gasolina 1.5 turbo combinado con asistencia eléctrica, una batería de alrededor de 18 kWh y una potencia máxima conjunta de 279 CV. En la práctica, esto los coloca en una zona muy interesante: no son híbridos enchufables pensados únicamente para conseguir la etiqueta, sino coches con una autonomía eléctrica suficiente para cubrir buena parte de los desplazamientos diarios sin gastar gasolina.

JAECOO 7 SHS | JAECOO

El Jaecoo 7 SHS anuncia unos 90 kilómetros de autonomía eléctrica, mientras que el Omoda 7 SHS se mueve en torno a los 92 kilómetros. Además, los dos prometen una autonomía total de aproximadamente 1.200 kilómetros con la batería cargada y el depósito lleno. Es una cifra muy llamativa, pero lo realmente importante está en otro detalle: ambos admiten carga rápida en corriente continua, con una recarga del 30 al 80% en unos 20 minutos.

Este punto no es menor. Muchos híbridos enchufables tradicionales han dependido casi exclusivamente de la carga en corriente alterna, lo que limita bastante su uso eléctrico si no se cargan en casa o en el trabajo. La posibilidad de utilizar carga rápida convierte a estos SUV en coches más fáciles de aprovechar en modo eléctrico, incluso en viajes o desplazamientos largos.

El movimiento de Chery también encaja con una tendencia más amplia que ya hemos analizado en otros modelos chinos. BYD, por ejemplo, ha empujado fuerte con tecnologías híbridas que priorizan la conducción eléctrica, como sucede en el BYD Atto 2 DM-i, uno de los coches que más interés está despertando entre los taxistas. La diferencia es que Omoda y Jaecoo están atacando una franja más SUV, más familiar y con una imagen algo más aspiracional.

Estéticamente no cabe duda de que se parece muchísimo al JAECOO 7, pero es mucho más barato | JAECOO

Omoda 7 SHS y Jaecoo 7 SHS no buscan exactamente al mismo conductor

El Omoda 7 SHS es más largo, más refinado y apunta a un uso urbano y familiar de mayor confort.

El Jaecoo 7 SHS apuesta por una imagen más cuadrada y todocamino, aunque su versión híbrida enchufable es de tracción delantera.

Aunque comparten plataforma, tecnología y una filosofía comercial muy parecida, no conviene entender el Omoda 7 SHS y el Jaecoo 7 SHS como dos coches idénticos. El primero mide 4,66 metros de largo y se posiciona como un SUV de corte más refinado, con una imagen más tecnológica y urbana. Es el modelo que más se acerca al territorio de los SUV medianos, tanto por tamaño como por planteamiento.

El Jaecoo 7 SHS, en cambio, mide alrededor de 4,50 metros y juega otra carta: una carrocería de formas más rectas, una silueta más robusta y una estética claramente inspirada en los todocamino clásicos. Es un coche que entra por presencia, por imagen y por esa sensación de SUV resistente que muchos compradores siguen buscando.

Ahora bien, aquí conviene hacer una precisión importante. Aunque el Jaecoo 7 transmite una imagen más aventurera, la versión híbrida enchufable SHS es de tracción delantera. La experiencia más próxima al 4x4 queda reservada para otras variantes de la gama. Por eso, más que un todoterreno electrificado, el Jaecoo 7 SHS debe entenderse como un SUV familiar con estética campera, etiqueta Cero y una relación precio-producto muy agresiva.

El precio es, precisamente, una de las grandes explicaciones de su avance. El Jaecoo 7 SHS se mueve en el entorno de los 28.000 euros, mientras que el Omoda 7 SHS ronda los 33.000 euros. Son cifras muy competitivas si se comparan con las de muchos SUV híbridos enchufables europeos, especialmente teniendo en cuenta su potencia, autonomía eléctrica y nivel de equipamiento.

JAECOO 7 SHS | JAECOO

China ya no compite solo por precio: también compite por producto

El éxito de Omoda y Jaecoo confirma que las marcas chinas ya no dependen únicamente del coche eléctrico puro.

Los híbridos enchufables se han convertido en una puerta de entrada muy efectiva para convencer al comprador europeo.

La lectura de fondo es clara: China ya no está compitiendo solo con coches eléctricos baratos. También está entrando con fuerza en el mercado de los híbridos enchufables, una tecnología que en España tiene mucho sentido por fiscalidad, etiqueta ambiental y hábitos reales de uso.

El comprador que no puede cargar siempre, que viaja con frecuencia o que todavía no confía plenamente en el coche eléctrico encuentra en estos modelos una solución intermedia. Puede moverse a diario sin emisiones locales, pero conserva un motor de gasolina para viajes largos. Y si, además, el coche ofrece 279 CV, una autonomía eléctrica cercana a los 90 kilómetros y un precio en el entorno de los 30.000 euros, la ecuación empieza a ser difícil de ignorar.

Por eso Omoda y Jaecoo son importantes. No porque vayan a destronar de golpe a BYD, sino porque demuestran que la ofensiva china en España tiene varias caras. BYD lidera, sí, pero Chery ya ha conseguido colocar dos piezas muy serias en el tablero. Y lo ha hecho justo en uno de los segmentos más sensibles del momento: el de los SUV híbridos enchufables con etiqueta Cero, mucha autonomía eléctrica y precio ajustado.

La llegada de nuevas marcas del mismo grupo, como ya vimos con Lepas, la nueva firma china vinculada a Omoda y Jaecoo que quiere competir contra marcas europeas premium, confirma que esta estrategia no ha hecho más que empezar. El coche chino ya no busca solo llamar la atención. Ahora quiere ocupar todos los huecos del mercado.