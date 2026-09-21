Opel rompe su propia regla con el nuevo Astra GSE: Será Electric pero podrás comprarlo incluso con motor de combustión

Hasta ahora, ver las siglas GSE en un Opel implicaba encontrarnos ante algo bastante especial. La marca alemana las ha utilizado para identificar sus propuestas más deportivas y electrificadas, pero a partir de 2027 la fórmula cambiará. El nuevo Opel Astra GSE Line permitirá tener el aspecto de un GSE sin necesidad de escoger el motor más potente.

En cierto modo, Opel quiere hacer con GSE Line algo parecido a lo que Audi lleva años haciendo con S line, BMW con M Sport o Mercedes con AMG Line: separar la estética deportiva de la mecánica que haya debajo del capó.

Opel Astra GSE Line | Opel

Un Opel Astra GSE incluso con un motor normal

El Opel Astra recibió recientemente una importante actualización, pero la marca alemana ya prepara el siguiente movimiento para su compacto.

El Astra GSE Line se presentará públicamente en el Salón del Automóvil de París de 2026 y llegará al mercado a partir de la primavera de 2027. Lo más importante es que no será una versión independiente situada exclusivamente en lo más alto de la gama.

De hecho, Opel ha confirmado que GSE Line sustituirá al actual acabado GS. Y podrá combinarse con prácticamente cualquier sistema de propulsión disponible en el Astra: motores híbridos, híbridos enchufables, eléctricos e incluso motores de combustión tradicionales.

Es un cambio significativo para unas siglas que Opel recuperó hace unos años bajo el significado de Grand Sport Electric y que hasta ahora estaban mucho más relacionadas con sus modelos de altas prestaciones.

Opel Astra GSE Line | Opel

Más deportivo por fuera y por dentro

La transformación será fundamentalmente estética. El nuevo Astra GSE Line incorpora unos insertos específicos en la parte inferior del Opel Vizor, la inscripción GSE LINE en el paragolpes y unas nuevas llantas de aleación diamantadas de 17 pulgadas de serie.

Opcionalmente podrán instalarse unas llantas de 18 pulgadas, mientras que el habitáculo adopta algunos de los elementos visuales que identifican a los GSE más prestacionales.

Encontramos costuras amarillas en los asientos, el volante, los paneles de las puertas y el reposabrazos central, además de pedales deportivos de aluminio. También estarán disponibles unos asientos deportivos específicos con reposacabezas integrados en determinadas motorizaciones.

Todo ello permitirá conseguir un Astra de aspecto bastante más agresivo sin tener que renunciar, por ejemplo, a una mecánica híbrida pensada principalmente para reducir el consumo.

Opel Astra GSE Line | Opel

Pero también habrá un Astra con 280 CV

Eso no significa que Opel vaya a olvidarse de quienes sí quieren prestaciones. Después del lanzamiento del GSE Line, la marca ya ha confirmado que presentará una nueva variante del Astra con 206 kW, equivalentes a unos 280 CV.

Por el momento, Opel no ha detallado cuál será su sistema de propulsión, por lo que todavía es pronto para asegurar si seguirá exactamente la receta del Opel Corsa GSE de 281 CV que ya se vende en España.

Lo que sí sabemos es que será el escalón superior de la futura gama Astra y que llegará después del estreno comercial del GSE Line.

De esta manera, Opel terminará teniendo dos interpretaciones diferentes de sus famosas siglas deportivas: por un lado estarán los verdaderos GSE de altas prestaciones y, por otro, una familia GSE Line destinada a quien simplemente quiera disfrutar de su imagen.

Y el Astra será solamente el primero. Opel ya ha adelantado que otros modelos de la marca recibirán también versiones GSE Line a lo largo de 2027.