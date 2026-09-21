Abierta la preventa de entradas para el GP de España de F1 2027 en Madrid

El Gran Premio de España de Fórmula 1 2027, que se disputará en el circuito Madring de Madrid entre el 10 y el 12 de septiembre, empieza a poner sus entradas a disposición de los aficionados.

La primera fase de venta arranca este lunes 21 de septiembre, aunque estará reservada inicialmente a los titulares de tarjetas American Express.

La preventa estará activa desde las 12:00 horas hasta las 9:00 horas del 28 de septiembre y podrán acceder a ella los clientes de American Express, tanto con tarjetas emitidas en España como en otros países.

Durante este periodo se podrán adquirir entradas de grada y opciones de hospitality a través de la página oficial de Madring, que ha habilitado un acceso específico para esta promoción.

El turno del público general llegará el 29 de septiembre a las 17:00 horas. En ese momento se pondrán a la venta las entradas de grada general y las diferentes opciones de hospitality, que permanecerán disponibles hasta agotar existencias.