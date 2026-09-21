DESDE LAS 12H A LAS 9H DEL 28 DE SEPTIEMBRE
Abierta la preventa de entradas para el GP de España de F1 2027 en Madrid
La primera fase de venta arranca este lunes 21 de septiembre.
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El Gran Premio de España de Fórmula 1 2027, que se disputará en el circuito Madring de Madrid entre el 10 y el 12 de septiembre, empieza a poner sus entradas a disposición de los aficionados.
La primera fase de venta arranca este lunes 21 de septiembre, aunque estará reservada inicialmente a los titulares de tarjetas American Express.
La preventa estará activa desde las 12:00 horas hasta las 9:00 horas del 28 de septiembre y podrán acceder a ella los clientes de American Express, tanto con tarjetas emitidas en España como en otros países.
Durante este periodo se podrán adquirir entradas de grada y opciones de hospitality a través de la página oficial de Madring, que ha habilitado un acceso específico para esta promoción.
El turno del público general llegará el 29 de septiembre a las 17:00 horas. En ese momento se pondrán a la venta las entradas de grada general y las diferentes opciones de hospitality, que permanecerán disponibles hasta agotar existencias.
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