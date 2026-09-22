Cupra completa la gama del Raval con una versión Endurance de 210 CV y más autonomía, desde 35.010 euros en España

Cupra ha anunciado la ampliación de gama en el Raval, su nuevo urbano 100% eléctrico diseñado, desarrollado y fabricado en España, con la versión 'Endurance', la variante más 'callejera' del modelo con una autonomía homologada de hasta 446 kilómetros, con un precio desde 35.010 euros al contado (antes de ayudas Plan Auto+) o desde 25.490 euros aplicando descuentos de marca, financiación y el Plan Auto+.

Cupra señala además que el comprador puede beneficiarse de hasta 3.000 euros adicionales mediante la deducción del 15% en el IRPF y de otros 1.000 euros vinculados al certificado de eficiencia CAES.

La gama Raval se completa actualmente con el Raval Plus de 135 CV, equipado con una batería LFP de 37 kWh y 328 kilómetros de autonomía desde 29.530 euros al contado (antes de ayudas del Plan Auto+) y el Raval VZ de 226 CV (desde 39.070 euros), orientado a quienes buscan un comportamiento más deportivo y que puede alcanzar hasta 387 kilómetros (439 km con neumáticos específicos).

En detalle, la variante Endurance incorpora un motor eléctrico delantero de 155 kW (210 CV) que le hacen tener más prestaciones que la edición de acceso Raval Plus (135 CV y batería de 37 kWh), aunque algo inferiores a la tope de gama 'VZ' que dispone de 226 CV de potencia asociado a una misma batería de 52 kWh netos con tecnología NMC.