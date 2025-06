Por fin: el Renault 5 económico ya baja de los 20.000 €... pero ojo con la letra pequeña

El Renault 5 eléctrico se ha hecho esperar, pero ya está aquí y con una promesa que hará salivar a más de uno: un precio por debajo de los 20.000 euros. Eso sí, como siempre en este país de letra pequeña y burocracia crónica, para conseguirlo hay que jugar bien las cartas. Hablamos de ayudas, de condiciones, de papeleo y de tener un coche viejo del despedirse mediante el MOVES III. Pero sobre el papel, sí: el Renault 5 eléctrico ya es una opción "económica" en el mundo EV.

Renault ha marcado un precio base de 24.900 euros para la versión más básica del nuevo R5, que viene equipada con una batería de 40 kWh. No es el acabado más coqueto ni el más completo, pero tampoco es un patinete con puertas. Para moverse por ciudad y alrededores, con sus poco más de 300 km de autonomía homologada, cumple de sobra, y gracias al Plan MOVES III, el precio puede bajar hasta los 17.900 euros si no entregas coche viejo, o hasta los 15.900 euros si mandas al desguace un trasto con más de siete años.

El truco está en cumplir las condiciones. El coche tiene que ser nuevo, costar menos de 45.000 euros sin IVA (cosa que el R5 cumple holgadamente), y el comprador debe ser particular. A partir de ahí, hay que rezar para que los fondos de las ayudas no se hayan agotado en tu comunidad autónoma y tener paciencia, porque aunque las ayudas ahora se aplican en el momento de la compra, la tramitación sigue siendo algo lenta.

Pero más allá del precio, el Renault 5 es un caramelo para el ojo. Recupera el diseño del clásico ochentero sin caer en la parodia, y lo combina con una plataforma moderna que promete un buen rendimiento en ciudad. No es un coche para viajar ni para presumir de cifras, pero como segundo vehículo, o como el único si vives en una gran urbe, tiene todo el sentido del mundo. Ahora que cuenta con un precio razonable, se convierte en un argumento de peso frente al Dacia Spring o al MG4 más pelado.

Un eléctrico de verdad a precio de utilitario... con condiciones

El Renault 5 se fabrica en Francia, en la planta de Douai, lo que garantiza el cumplimiento de los requisitos europeos para recibir las ayudas, y eso no es moco de pavo: muchos modelos chinos o de producción fuera de la UE se quedan fuera del MOVES por este motivo. Además, al estar por debajo del umbral de los 45.000 euros sin IVA, el R5 entra de lleno en el club de los subvencionables. Eso sí, el precio que todos anuncian, ese de 15.900 euros, solo se consigue con un sacrificio.

El sacrificio se llama coche viejo. Si tienes uno de más de siete años a tu nombre desde hace al menos un año y lo llevas al desguace, puedes acceder a la ayuda máxima: 9.000 euros. Si no, te quedas en 7.000. En ambos casos, el descuento se aplica en el momento de la compra, lo que te evita la odisea de adelantar el dinero y esperar meses a que la administración te lo devuelva. Es un detalle importante que mejora mucho la experiencia de compra respecto a años anteriores.

Ahora bien, la versión que baja de los 20.000 euros es la Evolution con batería de 40 kWh y 95 CV. Si te vas a las versiones Techno o Iconic, o si quieres la batería de 52 kWh con 410 km de autonomía, ya te metes en precios de 30.000 euros para arriba, y ahí, aunque sigas teniendo ayudas, ya no puedes decir que tienes un eléctrico por menos de 20.000 euros. Al final, es como siempre: el tema está en los detalles.

Aun así, incluso con la versión más básica, Renault ofrece un producto más convincente que otros rivales de su segmento. El Spring está mejorando, pero sigue siendo un coche muy limitado en acabados y calidad. El MG4 tiene más empaque, pero no baja de los 20.000 ni en sueños. El R5 juega una liga propia: la de los coches pequeños, bonitos y razonables, y eso, en 2025, es más raro que ver un diésel nuevo.

Renault 5 E-Tech | Renault

El truco está en saber leer la letra pequeña

Como todo en este mercado, lo importante no es el precio que ves en grande, sino las condiciones que aparecen en pequeño al final del anuncio. Para acogerse al MOVES III, no solo hay que cumplir los requisitos técnicos, sino también los administrativos. Algunos concesionarios hacen la gestión por ti, pero otros te remiten a la comunidad autónoma, y ahí pueden surgir inconvenientes.

Otro factor a tener en cuenta es que el Plan MOVES III tiene fecha de caducidad: diciembre de 2025. A partir de ahí, todo dependerá de si el nuevo MOVES IV entra en vigor, si mantiene las ayudas, o si el presupuesto se agota antes. No sería la primera vez que un comprador se queda colgado porque la comunidad se ha fundido los fondos. Si tienes claro que quieres un R5, lo mejor es que te muevas rápido.

También es clave saber que el MOVES exige que el comprador mantenga el coche durante al menos dos años. Nada de venderlo al año o de pasarlo a nombre de un familiar para hacer triquiñuelas. Si lo haces, te tocará devolver la ayuda, y hablando de devoluciones: si la ayuda se tramita mal, o si el coche no cumple exactamente lo que exige el MOVES, puedes verte en la situación de haber pagado 24.900 euros pensando que te darán 9.000... y quedarte sin nada.

En definitiva, el Renault 5 eléctrico por menos de 20.000 euros existe, pero no es para todos. Hace falta tener coche viejo, vivir en una comunidad que tenga fondos disponibles, y estar dispuesto a lidiar con la letra pequeña de las ayudas. Si cumples todo eso, enhorabuena: tienes uno de los eléctricos más pintones del momento por un precio muy razonable. Si no, te quedará mirar desde fuera y seguir soñando con que los precios bajen por su propio peso, no por obra y gracia de la subvención pública.