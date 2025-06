El Renault 4 Savane 4x4 Concept: un guiño al pasado con ganas de aventura

Renault ha decidido darle una vuelta al mítico “Cuatro latas” y el resultado es el Renault 4 Savane 4x4 Concept, presentado en un lugar tan especial como Roland-Garros 2025. No es un sitio cualquiera para enseñar un coche, pero tiene sentido: quieren que este prototipo sea el protagonista absoluto, un escaparate de lo que puede ser un eléctrico con alma aventurera. Y la verdad, verlo ahí plantado te hace pensar en lo lejos que ha llegado este clásico.

Este Renault 4 no se conforma con ser una cara bonita. Tiene dos motores eléctricos, uno por eje, lo que le da tracción total y, en teoría, la capacidad de moverse por sitios donde el asfalto brilla por su ausencia. Comparado con el Renault 4 E-Tech que ya conocemos, este concept sube 15 mm la altura al suelo y ensancha las vías 10 mm, dándole un aire más robusto. Las llantas de 18 pulgadas con neumáticos Goodyear UltraGrip Performance+ (225/55, para los curiosos) rematan el conjunto, y no solo están para decorar: parecen listas para cualquier escapada.

Por ahora, es solo un concept, pero el ruido que está haciendo en redes como X y en revistas del motor es difícil de ignorar. La gente se ha emocionado, y no me extraña. Es como si Renault hubiera cogido lo que más queríamos del viejo “Cuatro latas” y lo hubiera mezclado con lo que pedimos de un coche eléctrico hoy en día. ¿Lo veremos en la calle algún día? No hay nada seguro, pero ojalá que sí, porque pinta muy bien.

Un diseño que no pasa desapercibido

Si te cruzas con el Renault 4 Savane 4x4 Concept, lo primero que te llama la atención es el color Verde Jade. Es un tono hecho a medida para este modelo, y con el negro brillante y el techo de tela con estampado de camuflaje pixelado, el coche tiene una personalidad que no se olvida. Los paragolpes, con piezas impresas en 3D que aguantan los golpes, están pensados para salir al campo sin miedo, pero el diseño sigue teniendo un punto elegante que lo hace especial.

El nombre “Savane” no sale de la nada. Ya lo usaron en los años 50 y en 1986 para versiones del Renault 4 con un espíritu más libre, y este concept lo recupera con ganas. Los pasos de rueda reforzados y las líneas cuadradas que recuerdan al original le dan un carácter único. Es un SUV eléctrico compacto que no se corta a la hora de mostrar sus raíces, y eso gusta.

En sitios como El Confidencial ya apuntan que esto podría ser más que un simple prototipo. La plataforma AmpR Small, que es la base del coche, permite cosas como la tracción total, así que no sería descabellado verlo en producción. Por ahora, Renault nos tiene soñando con un diseño que junta lo mejor de su historia con un toque de atrevimiento. A ver si se animan.

Renault 4 Savane 4x4 Concept | Renault

Un interior con carácter y comodidad

Entrar en el Renault 4 Savane 4x4 Concept es como pisar un sitio acogedor pero con estilo. Los asientos, con un tejido marrón acolchado que lleva el número 4, tienen detalles en pata de gallo que mezclan lo clásico con lo moderno sin esfuerzo. El salpicadero sigue el mismo rollo, con ese material textil y un logo “4Savane” retroiluminado que le da un puntito diferente.

No han soltado datos como la potencia o cuántos kilómetros aguanta la batería, pero el interior deja claro que aquí prima la practicidad. Es resistente, como tiene que ser un coche para aventuras, pero no pierde ese aire retro que tanto nos gusta del Renault 4 original. Todo está pensado para que sea útil y sencillo, perfecto para quien busca un coche versátil sin líos.

La gran pregunta es si este concept llegará a las carreteras. Renault lo vende como un ejercicio de diseño, pero después de lo bien que ha funcionado el Renault 5 E-Tech, no sería raro que se lanzaran con algo así. En X, la gente ya está imaginando un SUV eléctrico compacto con tracción total que mole a los nostálgicos y a los que buscan algo con personalidad. ¿Tú qué crees? Yo, desde luego, firmaba ya.