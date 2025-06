El Plan Moves te pone el Coche del Año a tiro de piedra

El verano ya está muy cerquita y hay quien ya piensa en los viajes que se va a pegar para disfrutar de sus vacaciones. Por ello, los que no tengan coche y lo necesiten para viajar al lugar donde veranean normalmente o a su pueblo han de estar ojo avizor con las ofertas que salen cada día. De esta forma, ha llegado hace nada una que si te la cuentan de repente no te la creerías. Y es que el Renault 5 E-Tech, designado Coche del Año en España y en Europa, cuenta con una promoción que es para frotarse los ojos. Dicho esto, te contamos esta oportunidad única que tienes para hacerlo tuyo y conseguir un vehículo por menos de lo que crees.

¿De verdad alguien se resiste a su look vintage?

Ese diseño que te lleva a los 80´ y 90´ hacen del Renault 5 E-Tech un coche con personalidad propia, todo mérito de la diseñadora española de la marca de los rombos, Paula Fabregat, y su equipo. Y es que Renault fue la primera marca a la que se le ocurrió "resucitar" carrocerías antiguas y adaptarlas a los coches eléctricos, lo cual le ha reportado éxito con los dos grandes reconocimientos ya citados al inicio y después de forma comercial. No en vano, tras sus proporciones de 3,92 metros de largo, 1,77 de ancho y 1,49 de alto que cuenta ofrece un equipamiento tecnológico loable que se une a su ágil conducción en la ciudad.

De serie, viene con faros LED, alerta y asistente de carril, sensores de aparcamiento delanteros, traseros y laterales, lector de señales, instrumentación digital, Apple CarPlay, Android Auto, pantalla de 10 pulgadas, aire acondicionado, cristales tintados, freno de mano eléctrico, llantas de chapa en 18 pulgadas, etc. Además, el sistema OpenR Link te guía y te entretiene durante la conducción mientras te acomodas en su tapicería hecha de materiales sostenibles, como por ejemplo tejidos reciclados y cuero sintético, que aportan un toque moderno y ecológico.

Probamos el nuevo Renault 5 | Centímetros Cúbicos

Más de 300 kilómetros de autonomía y ¡desde tan sólo 15.959 €!

La autonomía del Renault 5 E-Tech no está mal para ser un urbano. Así las cosas, homologa unos 310 kilómetros en ciclo WLTP gracias a su batería de 40 kWh de capacidad. En la versión ofertada, dispone de un motor de 95 CV de potencia y una caja de cambios automática. Por lo tanto, te podrás ir a la casa que tengas en la playa si la tienes relativamente cerca en coche o al pueblo sin problema. Como detalle, consume unos 14-15 kWh por cada 100 kilómetros.

Si hace un tiempo te dicen que puedes conseguir un coche eléctrico tan reconocido por 15.959 € no te lo creerías en absoluto. Pero es tan real como la vida misma. El Renault 5 E-Tech cuenta con esta oferta durante el mes de junio si se cumplen las condiciones del Plan Moves III y se añade achatarramiento del vehículo antiguo. Es un chollo en toda regla y si lo dejas escapar será porque no has querido aprovecharlo.