Seat celebra su 75º aniversario con nuevos acabados FR para varios modelos insignia

Se ha puesto muy generosa Seat con su 75º aniversario, no cabe duda. La marca de Martorell ha decidido celebrar a lo grande su cumpleaños con una idea muy molona: dotar de acabados FR a varios de sus modelos más importantes. Con el apellido FR 75º aniversario, recientemente presentó nuevas unidades del Seat Ibiza, Seat Arona, Seat León y Seat Ateca. Hablamos de unas siglas, las de FR (Formula Racing) que llevan con nosotros desde 2002, cuando el compacto León recibió la primera versión y, desde entonces, se ha consolidado casi como una marca dentro de la propia Seat. Veamos qué aporta en esta edición especial.

Ibiza, sin opción manual pero con aura deportivo innato

El Seat Ibiza se dota de elementos como sus llantas de aleación de 18 pulgadas en color negro, las taloneras en color negro brillante y alerón trasero en color negro brillante. Disponible junto al motor TSI de gasolina, puede disfrutar de 115 ó 150 CV de potencia - este último promete muchísimas emociones al volante - y ofrece actualmente la caja de cambios de doble embrague DSG de siete velocidades. La primera de las dos unidades parte de los 21.260 €, por lo que puede ser muy interesante para los que buscan su primer coche, teniendo en cuenta la rebaja que ofrece Seat a quienes se han sacado el carnet de conducir ahora.

Si nos vamos a la versión SUV del Ibiza, el Arona, sí que se puede tener la transmisión manual con el motor de 115 CV y, por ello, parte de una tasación más baja - 20.761 € -. Indudablemente, su fisonomía le permite ofrecer un espacio interior más amplio y, por tanto, mayor comodidad a bordo. Entre los elementos exclusivos de los que está dotado el Seat Arona figuran: llantas de aleación de 18 pulgadas en color negro, barras de techo en color negro, marcos de las ventanillas cromados y logo crossover negro en la parte trasera.

El León es el único disponible con etiqueta Eco y Cero

El Seat León también ofrece aquí la posibilidad de lucir los distintivos Eco y Cero de la DGT gracias a sus versiones microhíbridas e híbridas enchufables, respectivamente. Como también con carrocería de cinco puertas o familiar. En lo que a mecánica se refiere, tiene el motor TSI de 1,5 litros tanto con transmisión manual como automática, el diésel 2.0 TDI de 150 CV con cambio automático DSG y el motor híbrido enchufable 1.5 e-Hybrid de 204 CV. Entre los elementos exclusivos que ofrece están: llantas de aleación de 18 pulgadas en color negro, taloneras en negro brillante, alerón trasero negro brillante y carcasas de los retrovisores en negro brillante.

Para acabar, el Ateca luce más juvenil y refrescado gracias a su pintura integral, llantas de 19 pulgadas en negro, barras de techo oscuras y asientos tipo bacquet, lo que también se traduce en una imagen deportiva que impresiona. Su oferta de motores es la misma que la del León salvo por la variante híbrida. Elementos como sus llantas de aleación de 19 pulgadas en color negro, el techo panorámico de accionamiento eléctrico, su tapizado interior del techo en color negro y los pedales de aluminio distinguen esa versión. En cualquier caso, Seat anunció que quien compre cualquiera de ellos tendrá un cheque regalo de 500 € en carburante y podrán acogerse a la garantía extra de 10 años y 5 de mantenimiento gratuito que se ofrece por el precio de 1.000 €.