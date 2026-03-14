La fábrica de coches que dejará sin trabajo a millones de personas ya tiene fecha de estreno

Las fábricas de coches han sido durante décadas un lugar donde robots y personas convivían en una especie de equilibrio industrial. Los robots soldaban y pintaban y los humanos se encargaban del ensamblaje final y de las tareas que requerían cierta delicadeza. Pues bien, ese pacto está a punto de romperse porque China prepara la primera planta capaz de fabricar un coche completo sin que ninguna persona pise la nave, y llegará antes de 2030.

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Bienvenido a la era oscura

El concepto se llama "dark factory" y el nombre no es casualidad, ya que estas plantas funcionan incluso a oscuras porque no hay nadie dentro que necesite ver nada y los sensores y la inteligencia artificial se encargan de todo, desde el primer tornillo hasta el último retoque de pintura. Suena a ciencia ficción, pero los expertos consultados por Automotive News lo sitúan como algo inminente, y si te parece exagerado, piensa en los almacenes de Amazon.

Las ventajas son obvias y bastante golosas para los fabricantes porque implican menos interrupciones, menos errores humanos, ciclos de producción más cortos y una reducción brutal de los costes laborales. Según Accenture, la automatización avanzada recorta hasta un 50% los tiempos de desarrollo, lo que en plena carrera por el coche eléctrico supone una ventaja competitiva difícil de igualar.

China lidera este cambio con una velocidad que asusta porque allí los robots ya no se limitan a las fábricas. También regulan el tráfico en cruces reales, patrullan espacios públicos y recopilan datos urbanos las 24 horas. Esa normalización de la robótica avanzada se traslada ahora al automóvil, con plantas diseñadas desde cero para funcionar sin personas.

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Occidente no tiene elección

Los grandes fabricantes occidentales irán detrás sí o sí, porque si no adoptan este modelo no podrán competir en precios con los chinos. Así de simple. Hyundai desplegará robots humanoides de Boston Dynamics en su planta de Georgia a partir de 2028 a la vez que Tesla apuesta por una automatización extrema basada en robots industriales y su propio robot Optimus.

BMW y Mercedes-Benz prueban líneas altamente automatizadas en algunas plantas concretas que combinan la robótica avanzada con operarios especializados en tareas críticas. La diferencia con China está en el grado de sustitución humana, pero la dirección es exactamente la misma porque el mercado no perdona. El fabricante que mantenga costes laborales altos quedará fuera de juego en cuestión de años.

El cambio afecta incluso al diseño de los propios coches, porque elementos complejos como los mazos de cables se dividen ya en módulos pensados para brazos robóticos. El orden de montaje se redefine pensando en máquinas y no en ergonomía humana, así que los coches del futuro nacen concebidos desde el primer boceto para ser ensamblados sin manos de carne y hueso.

Fábrica BMW | Europa Press

El terremoto que viene

Aquí viene la parte incómoda, y es que menos personas en las líneas de montaje significa menos empleo. Punto. Los expertos coinciden en que muchos puestos se transformarán hacia perfiles técnicos de mantenimiento, software o supervisión, pero la pérdida neta de trabajo será brutal.

Las regiones muy dependientes del automóvil se enfrentan a un tsunami que nadie sabe gestionar, porque Valladolid, Zaragoza o Vigo viven del coche, y este cambio les afecta de lleno. Miles de familias dependen de esas fábricas que pronto necesitarán muchas menos manos y más SO.

La industria del automóvil emplea a cientos de miles de personas en Europa, y la promesa de unos coches más baratos suena muy bien hasta que te das cuenta de quién paga la factura. China estrenará esta era antes de que termine la década, y Occidente tendrá que seguirla para no quedarse fuera del mercado. El reloj ya corre y el tiempo para buscar soluciones se agota, pero nadie tiene muy claro cuáles son.