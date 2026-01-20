Volkswagen resucita el Jetta, que te sonará a chino, con un toque de MG y de Audi

¿Te acuerdas del Jetta? Era aquella berlina derivada del Golf que se vendió en España durante décadas con muchísimo éxito. Su calidad hace que todavía hoy podamos ver en nuestras calles algunos de la primera generación.

Ahora acaba de renacer en China, aunque no como coche sino como marca entera, y es porque Volkswagen y el gigante estatal FAW (que aquí está trayendo marcas como Bestune) han creado una empresa independiente con sede en Chengdu que pretende vender entre 400.000 y 500.000 coches al año, y la gracia está en que todos serán eléctricos baratos pensados para competir con BYD y compañía. El nombre no es casualidad porque los chinos llevan comprando Jettas desde 1991, así que la nostalgia juega a favor de los alemanes en un mercado donde están perdiendo la partida.

Audi E5 Sportback | Audi

¿Debería importarte si está lejos de España? Sí

Si en algo China ha demostrado ser la referencia es en su capacidad para exportar. Los fabricantes europeos llevan años desarrollando plataformas específicas para el mercado asiático porque allí se mueve el volumen de verdad, y esas tecnologías acaban llegando a Europa tarde o temprano aunque sea en forma de SAIC. Esta última, ojo, es la misma que fabrica los MG actuales tan vendidos en España, y la misma que fabrica el genial Audi E5 en China. SAIC es rival de FAW en China, aunque la estrategia de Volkswagen con una marca y con otra es similar.

La nueva plataforma CMP que usará Jetta promete reducir los costes de desarrollo en un 40% y los tiempos en un 30%, así que estamos hablando de que veríamos coches eléctricos que podrían costar unos 12.000 euros.

Volkswagen nunca ha pisado ese segmento de precio porque sus modelos siempre han ido más arriba, pero la presión china les está obligando a espabilar por más la marca se empeñe en vender los coches más caros y rentables. El primer eléctrico de Jetta llegará a finales de 2026 en la forma de una berlina compacta, y aunque de momento solo se venderá en China, la plataforma CMP podría servir de base para futuros modelos europeos si la cosa funciona.

Si te preguntas por qué deberías prestar atención a esto, la respuesta es sencilla: Los alemanes están aprendiendo a hacer coches baratos en China, y si son listos, luego aplicarán ese conocimiento en casa. Lo que hoy parece una batalla lejana podría definir qué opciones tendrás en el concesionario dentro de cinco años.

Audi E5 Sportback | Audi

La guerra de precios ha cambiado las reglas

Volkswagen ha pasado de vender 4,23 millones de coches en China en 2019 a 2,93 millones en 2024, mientras BYD les adelantó con 4,21 millones de unidades el año pasado. El mercado chino de eléctricos es una locura de 130 marcas compitiendo al mismo tiempo en una guerra de precios que ha dejado los márgenes por los suelos y promete cadáveres para 2030.

Los alemanes no quieren entrar en la espiral de descuentos salvajes porque eso destroza la imagen de marca a largo plazo, y por eso la estrategia pasa por atacar segmentos donde antes no estaban presentes con productos adaptados al mercado local, usando Jetta como punta de lanza para el segmento compacto y reservando el logo de VW para modelos unos 4.000 euros más caros. Para que nos entendamos, es algo así como cuando Renault relanzó Dacia.

FAW y Volkswagen llevan trabajando juntos desde hace más de treinta años, así que esto no es un matrimonio de conveniencia sino una apuesta estratégica con mucho recorrido. Jetta lanzará cinco modelos nuevos hasta 2028 y cuatro de ellos serán electrificados, aunque también habrá versiones híbridas enchufables para quienes no confíen todavía en las baterías puras, y eso es otro win total si permite que Volkswagen aprenda de la tecnología china de híbridos.

Audi E5 Sportback | Audi

Lo que significa para el futuro del eléctrico barato

El mercado chino de vehículos de nuevas energías representará la mitad del segmento compacto en 2030 según las previsiones, y eso son millones de coches potenciales. FAW-Volkswagen tiene seis fábricas repartidas en cinco ciudades chinas, y no le falta capacidad de producción para cumplir sus objetivos más ambiciosos.

La plataforma CMP de la que hablamos se ha desarrollado íntegramente en China con componentes locales y con la electrificación desde el diseño inicial, lo que quiere decir que es radicalmente distinta a las viejas plataformas europeas y ahora el coche nace pensado para ser eléctrico y barato desde el primer tornillo, y eso hace que pueda competir con BYD y que una marca europea tenga acceso a la tecnología china, algo que igualaría el tablero en el largo plazo.

Veremos si Volkswagen consigue replicar el éxito que tuvo el Jetta original cuando se convirtió en sinónimo de coche fiable para millones de chinos. Ahora le toca demostrar que pueden hacer lo mismo en la era del eléctrico donde Tesla, BYD y Nio juegan en casa con ventaja clara. Y si de paso se traen tecnología, tanto mejor.