Así es el SUV híbrido enchufable que viene de China para desafiar a Porsche, Mercedes y BWM con 1.400 CV

Geely es un nombre que suena cada vez con mayor frecuencia en Europa. La estrategia del conglomerado automovilístico chino en nuestro continente está siendo agresiva y, a través de su filial de lujo Zeekr, acaban de presentar un SUV Grande que podría suponer una amenaza para marcas como BMW, Mercedes o Porsche. Por su equipamiento, acabados, diseño y, como no, por su motorización de record.

El coche se llama Zeekr 8X y se trata de un híbrido enchufable que despliega un motor turbo de gasolina de 2.0 litros y otros tres eléctricos, uno en el eje delantero junto al de combustión, y otros dos en el trasero. Entre todos, consiguen una potencia acumulada de 1.400 CV, que se traduce en una aceleración de 0 a 100 en 2,96 segundos, una cifra increíble teniendo en cuenta lo grande y pesado que es este SUV.

Zeekr 8X | Zeekr

Motorización más accesible

Claro que esta motorización es de hiperlujo y pocos se podrán permitir pagarla. Pero hay solución para contar con un Zeekr 8X más accesible (aunque seguirá siendo lujoso y exclusivo). Existe una versión con el mismo motor de combustión pero en el eje trasero el número de eléctricos se reduce a dos. En este caso, la potencia acumulada se queda en 897 CV, lo que igualmente garantiza una poderosa aceleración de 0 a 100 en 3,7 segundos.

La unión de tantos motores para alcanzar esos niveles de potencia es posible gracias a una arquitectura de 900 V, otra cifra record entre los híbridos enchufables y superando a muchos eléctricos. Por eso, es capaz de ofrecer una autonomía eléctrica de entre 256 y 328 kilómetros, según la versión que se escoja. Son números de autonomía que muchos coches con motorización cero emisiones no son capaces de entregar o mejoran por poco.

Zeekr 8X | Zeekr

Cima del mercado

Si uno se queda sin autonomía eléctrica, no pasa nada, la combinada con el motor de combustión alcanza los 1.205 km. Además, con una carga rápida de batería el Zeekr 8X es capaz de recuperar del 20% al 80% en solo nueve minutos. En definitiva, el rendimiento del sistema de batería de este híbrido enchufable es muy alto, en la cima del mercado.

Sobra decir que va cargadísimo de tecnología, con cinco radares LiDAR, pantalla de cine 5D o asientos gravedad cero. Es cierto que este coche se lanzará próximamente en China primero, pero a partir del tercer trimestre del año también llegará a otros países. No se han confirmado cuáles, así que aún no sabemos si estará presente en Europa y, en concreto, en el mercado español.