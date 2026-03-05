Las baterías en estado sólido pasan de sueño a realidad gracias a un fabricante chino que acaba de llegar a España en 2026

El fabricante chino Changan parece que va varios pasos por delante en uno de los temas más trascendentales de la actual industria del automóvil, las baterías. Poco después de anunciar que, en asociación con la empresa CATL, comenzó la instalación de baterías de iones de sodio, Changan ha confirmado que ya en 2026 integrará en vehículos y robots baterías en estado sólido. Un gran salto adelante.

Golden Bell, la filial de Changan para las baterías, está avanzando muy rápido en su trabajo. Las baterías de estado sólido pasarán de sueño a realidad en el tercer trimestre de este año, instalándose en coches, aunque no será hasta 2027 que estas baterías se produzcan en serie y se integren de forma generalizada en distintos modelos.

Changan E06 | Changan

Diferencia química

Como compañía que cotiza en la Bolsa de Valores de Shenzhen, Changan debe publicar todas sus decisiones que pueden afectar al valor de sus acciones e inversiones, como el lanzamiento de estas baterías. Por eso, tuvieron que revelar la información en la propia plataforma de dicha Bolsa de Valores de la ciudad china.

Las baterías en estado sólido y las de iones de lítio se basan en la misma composición química, un ánodo, un cátodo y un electrolito. La distinción está en el electrolito, que en las de iones de litio es líquido y en las de estado sólido es, efectivamente, sólido. Aunque parezca una diferencia pequeña, genera un resultado con muchas más ventajas.

Changan Deepal S07 | Changan

Grandes ventajas

Para empezar, permite mayor densidad energética. La de Changan alcanzará los 400 Wh/kg, lo que se traduce en una autonomía mucho más holgada, de hasta 1.500 kilómetros en ciclo CLTC. Este punto es el que realmente interesa a muchos conductores que aún no compran coches eléctricos porque la autonomía no les parece suficiente (también por la escasez de estaciones de carga), pero la batería en estado sólido puede cambiar el paradigma.

Pero los beneficios van mucho más allá. Changan asegura que son un 70% más seguras que las baterías en iones de litio, especialmente porque no pueden producirse fugas de líquido, reduciendo al mínimo las posibilidad de incendio del vehículo por causa de las baterías. El aumento de la vida útil y las recargas más rápidas son otras de las ventajas que ofrecen las baterías en estado sólido. Los coches de Changan serán los conejillos de indias, aunque ya se asume que estas baterías van a cambiar la industria del automóvil y la visión de los conductores sobre los vehículos eléctricos.