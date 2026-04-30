Este domingo, en CC: conocemos al Volkswagen ID.3 Neo, probamos probamos el Geely Starray EM-i, conducimos el nuevo Mazda CX-5 y visitamos el Salón de Pekín 2026

2026 pinta muy bien para Volkswagen. Son muchos los modelos eléctricos que aterrizarán este año, uno de ellos es éste. Este domingo, te presentamos la actualización del que fue el primer modelo nacido para ser exclusivamente eléctrico dentro de la marca alemana: el ID.3 Neo.

Un lavado de cara que llega para seguir siendo uno de los modelos eléctricos más exitosos de la marca, que el año pasado logró vender más de 78.000 unidades en Europa.

De Europa a china, y vuelta a Europa, porque Geely está ya en España. Su aterrizaje ha creado mucha expectación, pero ya sabemos que la marca se enfocará, como muchas otras chinas, en SUVs electrificados con promesas de buenos acabados y precios competitivos. Solo el tiempo lo dirá, pero estos fabricantes entran pisando fuerte.

Geely Starray EM-i | Geely

Te hablaremos de un 100% eléctrico, el E5; y un híbrido enchufable, el Starray EM-i. Que es el que estamos probando hoy en una primera toma de contacto y descubrir lo que ofrece este nuevo fabricante chino.

Seguimos en asia, porque conduciremos un modelo Japonés con más de cinco millones de unidades vendidas. Este es el espectacular número con el que Mazda consiguió cerrar el cómputo del que ya se ha convertido en su tercer modelo en superar esta cifra en su historia.

Tras el Mazda 323 y el Mazda 3, y convirtiéndose en su vehículo más vendido desde el año 2018: hablamos delCX-5.

Y esta vez nos toca estrenar la nueva generación de este modelo, un SUV que se ha puesto completamente al día y que es uno de los modelos talismán de Mazda. Lo hemos probador en las carreteras del norte de Tarragona y podrás verlo este domingo.

Mazda CX-5 | Mazda

No nos movemos del continente porque visitaremos un salón con más de 1.400 vehículos expuestos, 181 estrenos mundiales y 71 prototipos. Está avalancha de novedades solo puede significar una cosa: estaremos en el Auto China 2026 (Salón Internacional del Automóvil de Pekín), uno de los eventos del automóvil más relevantes del mundo.

Recorreremos a recorrer los 380.000 m2 de este evento para conocer todo lo que podamos, y lo que más nos interesa, los coches que veremos por nuestras carreteras.

No faltarán a su cita todas las novedades de la semana en formato breve en nuestra sección de actualidad, donde hablaremos también de competición, concretamente del Campeonato del Mundo de Rallyes WRC y la edición número 50 del Rally Islas Canarias.

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