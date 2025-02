Europa no es España: estos coches son superventas fuera de aquí, pero no tan populares en nuestro país

No sólo reinó el Dacia Sandero en España durante 2024, sino que también lo hizo en Europa en el mismo periodo. Así lo certifica JATO Dynamics, proveedor de inteligencia comercial en el mundo de la automoción encargada de elaborar esta clasificación anualmente. No obstante, también informó que el número total de las matriculaciones realizadas en el Viejo Continente experimentaron un crecimiento del 0,9 % respecto al año 2023.

La creciente demanda de coches híbridos hizo posible este desenlace al conseguir compensar las pérdidas registradas por los modelos eléctricos, híbridos enchufables y de combustión. Con todo ello, así quedó el top-10 de los coches más vendidos en Europa al finalizar 2024:

1. Dacia Sandero - 268.101 unidades

Dacia Sandero | Dacia

El utilitario se ganó el lugar más privilegiado entre los conductores europeos gracias a su enfoque práctico, precio accesible y un diseño moderno. Una combinación que le permitió mejorar sus cifras en un 14 % respecto al año anterior. No cabe duda, el Dacia Sandero está de moda. Y en España también es líder absoluto, por lo que la sorpresa no llega en el primer puesto.

2. Renault Clio - 216.317 unidades

Renault Clio | Renault

El grupo Renault también aparece aquí con otro utilitario, pero esta vez de la marca que le da nombre. El Renault Clio ofrece una relación calidad/precio muy buena, a la vez que cuenta con unas prestaciones tecnológicas muy loables y una amplia y variada oferta de motores. En su caso, las ventas crecieron un 7 %. Y también es uno de los más vendidos en España.

3. Volkswagen Golf - 215.715 unidades

Volkswagen Golf | Volkswagen

El compacto alemán ha reinado en el pasado este ranking, pero esta vez se tuvo que conformar con el tercer escalón del podio gracias a la suma de sus versiones hatchback y wagon. No obstante, el Volkswagen Golf fue el que más creció comercialmente de los que aparecen en el listado con un 17 % más. El comportamiento ágil y rendimiento que ofrece nunca pasa desapercibido para los usuarios. Es una de las sorpresas respecto al mercado español, porque el Golf ni siquiera está entre los 20 más vendidos en nuestros concesionarios.

4. Tesla Model Y - 209.214 unidades

Tesla Model Y 2025 | Europa Press

Estamos hablando del coche eléctrico más vendido en Europa, y eso que sus ventas cayeron un 17 %. Su habitabilidad, elevada autonomía en ciclo WLTP de hasta 600 kilómetros y singular propuesta en el habitáculo son un reclamo para quienes buscan un vehículo impasible a las progresivas restricciones medioambientales y familiar. El Tesla Model Y es la prueba de que los eléctricos no son tan populares en Europa, porque no aparece siquiera entre los 20 más vendidos.

5. Volkswagen T-Roc - 202.840 unidades

Volkswagen T-Roc | Volkswagen

El grupo Volkswagen aporta otro representante en esta clasificación con uno de sus SUV más cotizados. El Volkswagen T-Roc desprende una personalidad propia por fuera y una muy buena habitabilidad por dentro gracias al gran espacio interior que caracteriza a los modelos de su nicho. Además, su versión actual ha mejorado notablemente las calidades de la primera que se lanzó al mercado. En España no está entre los 10 primeros, pero sí en el Top 20, al igual que el T-Cross. En cualquier caso, es el Volkswagen más vendido de España.

6. Peugeot 208 - 199.909 unidades

Peugeot 208 | Peugeot

Stellantis aparece aquí con el utilitario por excelencia de Peugeot. El 208 se ganó un hueco entre los más vendidos de Europa gracias también a su sentido práctico y a la garantía que ofrece para afrontar el día a día en la ciudad. Disponible en versiones de combustión interna, híbridas y eléctricas, es una opción a tener en cuenta para los próximos años. El utilitario es un superventas en el mercado francés por ser originario de allí. También está en el Top 20 español, pero en un modesto puesto 19. El equivalente al Peugeot sería el Seat Ibiza, el utilitario español que sí tiene muchísimo éxito en España.

7. Toyota Yaris Cross - 194.006 unidades

toyota-yaris-cross-2024-1-fuente-toyota | Toyota

El primer modelo asiático que aparece por aquí no podía ser de otra marca que no fuera Toyota. El Yaris Cross se actualizó con tecnología y un nuevo propulsor full hybrid de 130 CV de potencia que fue bien acogido por los conductores europeos. Ideal para el día a día en la ciudad gracias a la eficiencia que ofrece su tecnología híbrida y el sistema de asistencia de conducción Toyota Assist. No sorprende porque en España el Toyota Yaris Cross también está en el Top 10.

8. Skoda Octavia - 180.607 unidades

Skoda Octavia | Skoda

La marca checa hace acto de presencia con el Octavia, que ha añadido en los últimos tiempos versiones híbridas a su oferta de motores. Asimismo, los escasos consumos que homologan algunas de sus versiones - por debajo de los cinco litros por centenar de kilómetros recorridos - son otro de sus avales. Como también lo es su maletero en el caso de la versión Combi, con 640 litros de capacidad. Extremadamente sorprendente es su presencia aquí porque en España no aparece ni en el Top 20. En general las berlinas tradicionales no tienen ningún éxito en nuestro país. Y prueba de ello es que en el último mes el Skoda Kamiq sí ha estado entre los más vendidos, lo que demuestra que los SUV tienen mucha relevancia.

9. Dacia Duster - 175.213 unidades

Dacia Duster | Dacia

Otro SUV que conforma este top-10 es el Dacia Duster, el segundo representante que la marca rumana aporta. En su caso, experimentó un crecimiento de matriculaciones del 13 % respecto a 2023. El precio accesible que distingue a su firma, así como la buena habitabilidad y prestaciones todoterreno que ofrece son de sus mayores atractivos sin lugar a dudas. Eclipsado por el éxito del Dacia Sandero, no es tan mencionado al hablar de rankings. En España no está en el Top 10, pero sí en el Top 20.

10. Toyota Yaris - 174.042 unidades

Toyota Yaris | Toyota

El modelo urbano pequeño de Toyota cierra esta clasificación gracias, entre otras cosas, al crecimiento del 12 % en cuanto a matriculaciones que tuvo respecto a 2023. La fiabilidad, eficiencia y tecnología que le caracterizan son muy bien valoradas por los conductores europeos. Virtudes que se complementan a la perfección con su diseño exterior tan original. Es curioso que, si bien el Toyota Yaris está presente en el Top 20 en España, el que arrasa es el Toyota Corolla, que además ha cerrado el 2024 como el segundo más vendido por detrás del Dacia Sandero.