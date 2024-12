Los 10 coches más vendidos en 2024: tendencias del mercado

Cerramos un nuevo calendario y es periodo de ir haciendo listas. Las canciones más escuchadas, las películas más vistas, los mejores deportistas y, cómo no, los coches más vendidos en 2024. Este es el Top 10 de vehículos preferidos por los españoles durante el último año, según la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC).

1. Dacia Sandero: 30.213 unidades

El triunfador con diferencia. Dacia ha dado con la tecla: precio económico (bajo los 14.000 euros) y modernidad. El diseño del salpicadero es bastante novedoso y ajustable a las necesidades de los consumidores.

Dacia Sandero Stepway | Dacia

2. Toyota Corolla: 20.692 unidades

La opción híbrida preferida. Su fachada mezcla deportividad con elegancia. El Corolla 2025 promete mantenerse en lo alto de la lista con aún más mejoras.

3. Seat Ibiza: 19.829 unidades

La nueva versión de un modelo mítico, que nunca decepciona. Como todos los Ibiza anteriores, es barato, sencillo, pero adaptado a las herramientas más novedosas de la industria del automóvil.

4. Hyundai Tucson: 19.171 unidades

Es el SUV de vanguardia. Espacioso, con detectores de ángulos muertos, de límites de velocidad y de distancia respecto al resto de vehículos para que la conducción sea lo más cómoda posible.

Hyundai Tucson 20º Aniversario 2024 | Hyundai

5. MG ZS: 18.501 unidades

El SUV competidor del Tucson. Con un diseño más tradicional, aunque atractivo, es uno de los vehículos familiares que mejor responden en el mercado. A su versión de gasolina, MG añadió un modelo híbrido que promete seguir en lo alto durante el año que viene.

6. Seat Arona: 18.149 unidades

Ha sido un año más que interesante para SEAT. A las casi 20.000 ventas del Seat Ibiza, se suman las 18.149 del Arona. Desde que su primera versión salió al mercado en octubre de 2017, sus reediciones han mantenido un gran ritmo de matriculaciones.

7. Renault Clio: 17.544 unidades

Cuando Renault lanzó el primer Clio en 1990, quien iba imaginar que 2024 su nueva versión continuaría entre los más vendidos. Híbrido y repleto de tecnología, es una de las preferencias para los que gustan de modelos de leyenda y del aspecto deportivo.

Kia Sportage | Kia

8. Kia Sportage: 16.902 unidades

Solo tres años después del Clio, en 1993, nació la gama Kia Sportage. Su última mutación es un SUV híbrido familiar. La palabra que mejor le define es “amplitud”, por su espacio y por la autonomía de su motor eléctrico, hasta 78 kilómetros, suficiente para no usar el de gasolina en el día a día.

9. Toyota Yaris Cross: 16.614 unidades

Repite Toyota en esta lista tras la presencia del Corolla en el segundo puesto. Otro SUV híbrido que, podemos decir sin miedo a equivocarnos, es el tipo de vehículo tendencia en el mercado. Fiabilidad, seguridad y conectividad gracias a sus herramientas de navegación.

10. Nissan Qashqai: 16.340 unidades

Cerramos el top 10 de coches más vendidos en 2024 con, cómo no, otro SUV híbrido. La apuesta de Nissan es el Qashqai que presume de las tradicionales características de la gama, como la capacidad de su maletero, las tecnologías de conducción asistida o su panel multimedia.

Llega a España el nuevo Nissan Qashqai con tecnología e-Power | Nissan

Tendencias del 2024 y lo que está por llegar

Este 2024 ha sido un giro de volante en el mercado automovilístico español. Los SUV e híbridos ya no son una moda ni un capricho del momento: son la respuesta directa a lo que el conductor de hoy necesita. Espacio para moverse con comodidad, sostenibilidad que no suene a promesa vacía y tecnología que realmente sume. Estamos viendo cómo los híbridos, con su equilibrio entre lo práctico y lo verde, ganan terreno frente a los eléctricos puros, que todavía se enfrentan al gran elefante en la sala: la falta de puntos de carga suficientes y la autonomía. La realidad es que, por mucho que soñemos con un futuro 100% eléctrico, la transición aún dr br como un puente a medio construir.

Y, ojo, porque este año no solo se trata de motores. Los coches conectados han dejado de ser algo exclusivo de las gamas altas para convertirse en el nuevo estándar. Pantallas que te hablan, asistentes que parecen leer tu mente y navegadores que saben exactamente cuándo recomendarte la mejor ruta. ¿El resultado? Una conducción más fluida y más inteligente. Pero no todo es tecnología. Aquí también manda la cartera. Si algo queda claro es que los coches que triunfan son los que logran ese equilibrio casi mágico entre precio, prestaciones y eficiencia. Nadie quiere un coche que no pueda pagar, pero tampoco uno que quede viejo antes de salir del concesionario.

¿Cómo será el coche del futuro? No basta con decir que será eléctrico o autónomo. Tiene que ser versátil, accesible y, sobre todo, útil en el día a día. Porque lo que hemos aprendido en 2024 es que la innovación no es un sprint, es una carrera de fondo. Y, si algo está claro, es que todavía queda mucho por recorrer. ¿Qué nos traerá 2025?