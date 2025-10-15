La nueva marca china que aterriza en España para desafiar a las europeas Audi, BMW o Volvo con coches premium a precios asequibles

El alud chino sigue arrasando con el mercado europeo, y ahora llega con traje de ZARA. El gigante asiático, que ya ha conquistado muchísimo mercado con MG y BYD, llega en una nueva forma. Y es que el gran conglomerado Chery (Omoda, Jaecoo) lanza en España su nueva marca LEPAS, una firma que dice que se atreve a mirar de tú a tú a las marcas premium europeas como Audi, BMW o Volvo, y a las marcas premium asiáticas como Mazda o Lexus. LEPAS nació en 2024 en Wuhu, en la provincia de Anhui (sí, como si te digo Pyongyang, que es hasta otro país), y representa la segunda oleada del desembarco chino, pero con una gran diferencia: ya no busca convencer mediante el precio, sino por su diseño, tecnología y una cierta elegancia felina que su propio nombre adelanta.

El acrónimo “LEPAS” nace de leap y leopard (LE), mezclado con passion (PAS), y bajo el lema “Drive Your Elegance”, que no deja lugar a dudas sobre su intención de conquistar a quienes creen que un coche puede ser un reflejo de su estilo. Su primer modelo, el LEPAS L8, llegará a España antes de que acabe 2025 con el objetivo de meterse de lleno en el segmento de los SUV híbridos enchufables, donde los Volvo XC60 y BMW X3 marcan la pauta. Este desembarca con una receta que mezcla eficiencia, equipamiento premium y un precio que puede dejar a los europeos sin excusas.

Lepas L8 | Lepas

La estrategia resumida es que con Omoda y Jaecoo ya asentadas en nuestro país, Chery quiere ampliar su territorio atacando la zona alta del mercado sin entrar en el lujo absoluto. Así que LEPAS se sitúa justo en ese punto intermedio donde el cliente quiere un coche bien hecho, tecnológico y con imagen de marca, pero sin pagar la etiqueta de un premium histórico tipo Audi o Mercedes.

La segunda ola de Chery

El Grupo Chery no es nuevo en esto. Habiendo vendido más de 17 millones de coches en 44 países, el grupo chino lleva años preparando su ofensiva global. LEPAS es su apuesta más ambiciosa porque es una marca que pretende alcanzar las 500.000 unidades anuales en poco más de tres años y con una red internacional de más de mil concesionarios. España será uno de los primeros mercados europeos donde aterrizará oficialmente aprovechando la estructura comercial que Chery ya tiene con Omoda y el renacimiento de Ebro en Barcelona, que podría incluso fabricar futuros modelos eléctricos de LEPAS para esquivar los aranceles europeos dada su similitud.

Lo interesante es que Chery no quiere repetir el error de otras marcas chinas que entraron en Europa con productos buenos pero desconocidos, originalmente diseñados para el mercado chino pero luego importados aquí. Por eso, LEPAS ha cuidado cada detalle del relato: diseño europeo (dirigido por Ivan Dulanovic, ex Volvo y Audi), materiales sostenibles, pruebas en 44 países y una estética que combina unas líneas limpias y proporciones equilibradas con esa “mirada de leopardo” que pretende ser su sello visual.

Lepas L8 | Lepas

El resultado es una propuesta que se aleja de los clichés. No es un clon de lujo ni un SUV barato disfrazado. LEPAS busca, directamente, reeducar al comprador europeo que ya asume que lo chino es sinónimo de fiabilidad, conectividad y autonomía, no de copia.

Se viene un competidor que promete jugar duro

España es, de momento, el laboratorio perfecto. Tenemos un mercado que crece en electrificación pero que sigue más sensible al precio que yo con el final de Pearl Harbor, y LEPAS llega justo cuando el consumidor empieza a mirar hacia Asia sin prejuicios. Si el L8 convence, le seguirán el L6 (más compacto y juvenil) y el L4, un crossover que apuntará directamente a los SUV urbanos de Audi o Lexus.

El reto no es moco de pavo: consolidar una red postventa sólida, mantener estándares de garantía europeos y, sobre todo, construir una identidad propia sin depender del apellido Chery. Pero los chinos ya han demostrado que aprenden deprisa y que, cuando entran, lo hacen para quedarse.

Lepas L8 | Lepas

LEPAS llega para demostrar que el diseño europeo ya no es patrimonio exclusivo de Europa y que el “made in China” puede sonar a refinamiento, autonomía y eficiencia. Puede que Volvo haya dominado el arte del SUV elegante, pero a partir de 2025 tendrá que mirar por el retrovisor, y lo que verá acercarse no será un tigre: será un leopardo.