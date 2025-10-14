Los 10 SUV eléctricos con más autonomía por menos de 40.000 euros

Con la llegada el próximo mes de noviembre del Tesla Model Y 'Standard', la compañía norteamericana iguala, de momento, -pronto se conocerá el precio de la versión 'Standard' en España del Model 3- el precio de ambos modelos en 39.990 euros al contado y sin ayudas, con autonomías en ciclo combinado WLTP de 569 y 534 kilómetros, respectivamente.

La versión básica de estos modelos cuenta con baterías de aproximadamente 60 kWh, pudiéndose cargar en la red de más de 900 supercargadores de Tesla (entre 250 kW y 500 kW según modelo). Igualmente, la compañía ofrece la instalación de un cargador doméstico con una potencia de 70 kW a la hora.

Por su parte, con unos pocos kilómetros menos de autonomía, el nuevo Toyota BZ4X -el primer coche 100% eléctrico de la japonesa- presenta una autonomía combinada de 520 km y cuenta con un precio de partida igual al de los Tesla, 39.990 euros en España en su acabado 'Advance' -su versión de acceso-.

El BZ4Xcuenta con una batería superior de 73 kWh y un motor eléctrico que imprime una potencia de 227 CV (prestaciones de 0 a 100 km/h en 7,4 segundos y una velocidad máxima de 160 km/h. Los tiempos de carga del Toyota bZ4X varían según el tipo de cargador: unos 30 minutos para pasar del 10% al 80% en una estación de carga rápida de 150 kW. En casa, una carga completa del 0% al 100% puede tomar alrededor de 9-10 horas con un cargador de 7,4 kW.

BYD, MG, KIA, HYUNDAI, OMODA Y LEAPMOTOR, EN EL 'TOP 10'

Las marcas asiáticas BYD, MG, Kia, Hyundai, Omoda y Leapmotor completan la clasificación de los diez modelos con más autonomía y con un precio de acceso menor a los 40.000 euros.

BYD SEAL

El berlina 100% eléctrico de BYD, el BYD Seal, está disponible en España antes de ayudas y descuentos por 37.200 euros en su versión 'Confort', pero cuenta con hasta 460 km de autonomía eléctrica (batería de 71,8 kWh). Este eléctrico presenta una potencia de 231 CV y acelera de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos.

El BYD Seal se recarga en solo 37 minutos gracias a su capacidad de carga en corriente continua con una potencia de 150 kW (del 10% al 80%). La carga en corriente alterna de hasta 11 kW permite que la carga en casa sea más cómoda, pero su duración puede ser de hasta ocho o nueve horas.

KIA EV4

Kia comenzó a comercilizar hace pocos meses el nuevo Kia EV4, cuyo precio de partida es de 38.695 euros, con una autonomía en promedio (carretera y ciclo urbano) de 440 kilómetros en su acabado inicial 'Hatchback'.

Este SUV compacto tiene una batería estándar de 58,3 kWh, que pasa del 10 al 80% en solo 29 minutos en carga rápida. Su motor ofrece unas prestaciones de 150 kW (204 CV), lo que permite al EV4 acelerar de 0 a 100 km/h en tan solo 7,4 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 170 km/h.

MG4 ELECTRIC

El MG4 Electric, de la compañía MG, es otro de los que llaman la atención dentro del mercado eléctrico en España por su diseño deportivo dentro del segmento C compacto con un precio en su acabado 'Luxury' de 37.900 euros y una autonomía combinada de 430 kilómetros. Sus prestaciones de motor alcanzan los 150 kW/204 CV de potencia y acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos.

Gracias a su batería de 64 kWh, la carga rápida de corriente continua tiene una potencia máxima de 144 kW que puede completar hasta el 80% de en menos de 30 minutos, mientras que la carga de CA trifásica permite una carga completa durante la noche (unas 6,5 horas a 11 kW).

BYD DOLPHIN

BYD aparece otra vez en este ranking siguiendo su afán de consolidarse en España como líder en ventas de electrificados y ofreciendo modelos con una autonomía considerable, como los 427 kilómetros en ciclo WLTP del BYD Dolphin y con un precio sin descuentos ni ayudas de 37.000 euros en España.

Las versión Confort del Dolphin cuenta con un rendimiento motriz de hasta 150 kW (204 CV) y una aceleración de 0 a 100 km/h en 9,1 segundos. Su 'Blade Battery' de BYD presenta una capacidad de 60,4 kWh. Su tiempo de carga en solamente 26 minutos permite pasar del 30% al 80% de la capacidad de la batería.

HYUNDAI KONA

Dentro de la gama eléctrica de la coreana Hyundai, aparece el nuevo Hyundai Kona en su versión de 150 kW (204 CV) -al igual que el Kia EV4 o el BYD Dolphin-. La versión de mayor autonomía ofrece hasta 440 kilómetros de recorrido en ciclo combinado WLTP con un precio de salida desde 38.890 euros al contado.

Dentro de las prestaciones, su velocidad máxima puede llegar hasta los 170 km/h con una aceleración de 0 a 100 km/h sobre los ocho segundos. La capacidad de la batería es de 65 kWh para esta versión EV con unos tiempos de carga que pueden ser de 41 minutos en un cargador rápido de 100 kW o de una hora en un cargador con potencia desde los 50 kW.

OMODA 5 EV

El Omoda 5 del grupo Chery -al igual que la firma española Ebro- destaca por ser desde su llegada al mercado nacional a principios de 2025 como el primer modelo 'chino' fabricado en España. Este SUV nació originariamente en gasolina, pero en su versión eléctrica cuenta con un motor de 150 kW (204 CV) como otros muchos eléctricos mencionados previamente, una batería de 61 kWh LFP de capacidad y una autonomía homologada de 430 km (según WLTP).

Con un precio de 37.800 euros aparece como una de las versiones más económicas dentro del mercado eléctrico y con una autonomía considerable que se puede recargar del 30 al 80% en 28 minutos (con corriente continua a 80 kW) o en un tiempo estimado de entre 3 a 4 horas (con corriente alterna en una toma de 11 kW).

LEAPMOTOR C10

Por último, el Leapmotor C10 es otro de los SUV eléctricos que sobresalen en este ránking. Este modelo, que se ofrece desde 33.800 euros en España, destaca por tener una autonomía de más de 425 kilómetros, al contar con una batería de 69,9 kWh.

Entre sus características principales se incluyen un motor eléctrico de 160 kW (218 CV), una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos, una velocidad máxima de 170 km/h y tiempos de carga rápida para recuperar hasta 200 km en 18 minutos, gracias a que se puede cargar con 65 kWh de potencia máxima en corriente continua.