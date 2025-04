Así son y así van los renovados Citroën C3 Aircross, C4 y C4X, referencia de la categoría por estética y confort

La familia SUV de Citroën ha remozado su gama en 2025 y los modelos de este segmento tan de moda han sufrido en buena medida un cambio de cara. Especialmente el C3 Aircross, que al igual que su hermano compacto también lo ha hecho en dimensiones.

Así, empezamos por el C3 Aircross, que crece 23 centímetros en esta nueva generación. Es cierto que lo ves por fuera y apenas se nota, y dinámicamente es igual de ágil. Pero aquí dentro es muy espacioso, puedes llevar hasta siete pasajeros y tienes un maletero que, según cómo lo modules, alcanza los 1.600 litros de capacidad.

Su exterior destaca por una nueva parrilla, con el nuevo logo en el centro, pasos de rueda ensanchados y de diferente color, barras de techo… Y si pasamos a la mécanica, se puede elegir entre una versión gasolina de 100 CV, un microhíbrido de 136 o un 100% eléctrico que puede alcanzar los 300 kilómetros de autonomía. Sin olvidar otra que superará los 400 kilómetros y llegará muy pronto.

Citroën C4X | Centímetros Cúbicos

Esta semana nos hemos puesto al volante de la versión microhíbrida, muy interesante en la actualidad por su etiqueta ECO, su bajo consumo, que apenas supera los 5 litros cada 100 kilómetros, y la posibilidad que ofrece de circular en modo “cero emisiones” en la mitad de los trayectos por ciudad. Todo ello sin enchufes. En resumen, sin emisiones en urbano, y económico para viajar.

Cambiados de modelo: vamos con el C4. Fabricado en Madrid para todo el mundo, este modelo, así como su variante berlina C4 X, y sus versiones 100% eléctricas, lleva varios años en lo más alto del ranking. Y es que son varios los puntos fuertes del Citroën C4: una llamativa estética, confort de marcha y bien de espacio.

Al igual que en el C3, la parrilla delantera cuenta en el centro con el nuevo logotipo y sus faros delanteros LED, con los intermitentes integrados en el frontal. Detrás, una banda negra recorre el ancho del vehículo para unir los faros. Novedades que en el interior pasan por unos nuevos asientos Citroën Advanced Comfort o un cuadro de instrumentos digital de alta definición de siete pulgadas, que complementa la pantalla táctil de 10'', o el nuevo logo en el volante.

Se puede elegir con motores microhíbridos o 100% eléctricos. Hemos optado por el eléctrico, con una potencia de 136 CV y una autonomía de hasta 355 kilómetros de autonomía. Es perfecta para el día a día con una conducción a la que te haces enseguida: cero ruidos, cero vibraciones y suficiente fuerza para solventar cualquier situación.

Citroën C4X | Centímetros Cúbicos

Que sea una versión perfecta para la ciudad no significa que tengas que renunciar a viajar, porque la batería del C4 se puede recargar en menos de 30 minutos hasta alcanzar su 80%.

Y vamos a por el útlimo de hoy, el C4X. Cuenta con la misma gama mecánica que el C4, solo que cambian un poco las cifras. Si antes hablábamos de hasta 350 kilómetros de autonomía, en esta variante berlina se pueden superar los 360. Por lo demás, mismas sensaciones y mucho confort.

¿Diferencias te preguntarás entonces? El exterior del C4 X solo se ha modificado en la trasera, y simplemente con la incorporación del nuevo logotipo. Un diseño que acoge unos interesantes 510 litros de capacidad en el maletero, una gran ventaja en esta variante porque en el C4 solo hay 380. Por lo demás, misma tecnología y mismos acabados.

Desde luego, si lo que buscas es estilo, comodidad y mucho espacio, el C4 X es tu mejor opción. Si no te importa bajar de 4,58 metros de largo a 4,35 y renunciar a un poco de habitabilidad, encontrarás tu aliado en todo tipo de trayectos en el C4. Pero si lo que necesitas es un compacto con dotes familiares que se convierta en tu fiel compañero de rutinas, el C3 Aircross es el que buscas. Así que, no puedes decir que no hay opciones para todo.