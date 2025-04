Si eres un purista de los deportivos, Ferrari tiene para ti la mejor noticia que podrás escuchar

Cada vez se ven menos las cajas de cambios manuales en los coches deportivos de alta gama. Los más nostálgicos las echan de menos, con su palanca para poner la marcha a su gusto y ritmo. Cuando uno piensa en estos coches, Ferrari es de las primeras marcas que resuena en la mente cuando se hablan de esos vehículos, con ese tono rojo inconfundible y el rugido de sus potentes motores. No obstante, el Cavallino Rampante dejó de ofrecer la opción de la transmisión manual en sus coches allá por el año 2012, siendo el Ferrari California el último en equiparla y ponerla a disposición del conductor.

No obstante, eso podría cambiar pronto y, de esta forma, se produciría el regreso de uno de los elementos más particulares de la marca italiana durante varias décadas. Así lo ha contado su director de desarrollo de productos, Gianmaria Fulgenzi, en una entrevista concedida a la web especializada en compraventa de coches Car Sales. "En términos de cambios de marcha mecánicos, es algo que podría suceder en el futuro", declaró el directivo. No obstante, el regreso de este elemento no se generalizaría a todos los modelos de la oferta actual de Ferrari.

Un elemento exclusivo para modelos seleccionados

Ferrari | Ferrari

Así las cosas, Fulgenzi indica que "probablemente" las cajas de cambio manuales con palanca se limitarán a ciertos coches como los Icona y que serán escogidos por los dirigentes e ingenieros de Maranello. Icona es la familia de series limitadas de Ferrari y que aglutina coches como el Monza SP1 y SP2 y el Daytona SP3, entre otros. Los motivos que podrían haber llevado a la firma italiana a plantearse este regreso tan importante es el éxito en ventas de otras versiones limitadas de marcas competidoras como Aston Martin o Pagani, además de una creciente demanda de las versiones con transmisión manual.

Y es que esas versiones exclusivas suelen reportar varios millones de euros en ingresos para las marcas, por lo que es una oportunidad de negocio excelente. No obstante, es preciso indicar que hace no demasiado tiempo Ferrari se oponía a la petición de muchos conductores con este regreso por los costes en materia de diseño, homologación y adaptación que implica. Por no hablar de las limitaciones del cambio manual en cuanto a rendimiento y prestaciones a la hora de brindar un alto par motor máximo. Habrá que ver si finalmente se atreve y protagoniza uno de los regresos más soñados en el mundo del motor.