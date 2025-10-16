Este domingo, en CC: conocemos el Mercedes CLA eléctrico, probamos los DS Número 4 y Honda Civic híbrido, y hacemos un Madrid-A Coruña con el Porsche Macan

¿Cuál es la mayor pega que no dejamos de ponerle a un modelo 100% eléctrico? ¿Las prestaciones? No. ¿El diseño? Ni en broma. ¿La autonomía? Ahí le has dado…. Pero, ¿y si te digo que ya hay en el mercado un coche capaz de superar los 900 km?

Te has quedado un poco pillado, ¿verdad? Pues sí. El Mercedes-Benz CLA 100% eléctrico es lo que te ofrece en términos de autonomía, entre otras muchas cosas. Así que, si te mola lo que ves, no te pierdas el próximo domingo Centímetros Cúbicos, pues vamos a conocer, en una primera toma de contacto, algunos de sus detalles principales.

En el programa de esta semana demostraremos cómo con la tecnología eléctrica del nuevo Porsche Macan puedes tener eficiencia y músculo a la vez ¿No te lo crees? Haremos un viaje desde las instalaciones de Porsche Ibérica, en Madrid, hasta A Coruña, para pasar de la teoría a la práctica.

Con las pilas 100 % nos pondremos en marcha, con casi 600 km por delante No te pierdas el reportaje este domingo.

Tembién hablaremos y nos pondremos al volante del Honda Civic, una historia de éxito durante los últimos 53 años. Este año ha recibido un lavado de cara, con ligeros cambios estéticos y te contamos como va la versión híbrida enchufable o e:HEV que la llaman en la marca japonesa.

Honda Civic | Centímetros Cúbicos

Además, hablaremos de DS Automobiles entra en una nueva era. Nueva nomenclatura, imagen, acabados de alta calidad y motores electrificados. La punta de lanza de esa nueva estrategia son los Número 8 y Número 4.

Y el motivo de que hayamos viajado a Oporto es este último. El DS Número 4 un modelo compacto que entra directo al segmento de los coches premium. ¿Tiene armas suficientes para luchar contra los más grandes? Lo veremos.

Este 2025 es muy especial para Seat. Porque cumple nada más y nada menos que 75 años. En las últimas semanas hemos repasado su historia a través de sus coches y de cómo ha ido evolucionando para adaptarse a los tiempos.

Seat León SportsTourer FR 75 Aniversario | Centímertos Cúbicos

Para celebrar este cumpleaños, la marca también ha lanzado un acabado para su gama de modelos, denominado “FR 75 Aniversario”. Como este Leon Sportstourer híbrido enchufable, de 204 caballos y hasta 133 kilómetros de autonomía. Con el que hemos hecho un viaje muy especial…

El destino, el Valladolid Motor Vintage. Desde hace 12 años, esta ciudad histórica de Castilla y León alberga esta concentración, con gran ambiente y multitud de vehículos clásicos. Como los del equipo Seat Históricos.

No faltarán a la cita la competición nacional y las últimas noticias del motor en nuestra sección de Actualidad.

Vuelve a ver los programas completos y los mejores reportajes de Centímetros Cúbicos en Atresplayer.