El desembarco chino todavía no ha finalizado, aún quedan marcas por llegar

Un encuentro como el del Salón de Shanghái, dada esta era de hegemonía en expansión de las marcas chinas, da mucha tela para cortar sobre lo que vendrá a corto plazo. Lo que vendrá para los conductores del gigante asiático, pero más interesantes para nosotros son los lanzamientos chinos que golpean la puerta del mercado europeo... ¡y que golpean sin resistencia impositiva!

Para que estén en contexto, vale recordar que desde julio y desde finales de octubre del 2024, de manera provisional y definitiva respectivamente, rigen medidas proteccionistas contra los modelos eléctricos fabricados e importados desde China, aplicadas con aranceles a tasas de más del 45 por ciento como máximo, que varían hacia abajo según el caso y que tienen vigencia, de momento, de aquí a los próximos cinco años. Bien, el fabricante Jetour se le ríe en la cara de la Unión Europea.

SAIC, BYD, sus compañeras de Grupo Chery –Omoda y Jaecoo–... el desembarco chino al viejo continente lejos está de finalizar. Jetour es prueba de que quedan marcas por llegar y, cuando lo haga, pues, Chery será más fuerte de lo que actualmente es en la competencia europea, donde en el primer trimestre del 2025, con notables demandas de los Jaecoo 7 y Omoda 5, registró un crecimiento de más del 3.500 por ciento respecto del primer trimestre del 2024.

Los SUV todocamino de Jetour en Europa de aquí a corto plazo

Jetour T2 | Jetour

Durante el evento en Shanghái, el vicepresidente de Chery, Charlie Zhang, declaró ante los colegas de Autobild que "Europa es nuestra nueva fuente de crecimiento, tenemos una visión a largo plazo, estaremos en el continente para largo plazo" y vaya si ya empezaron a demostrarlo. Con Jetour, cuya introducción a Europa se espera que se dé en un período comprendido entre este año y el 2027, el fabricante ya promete una flota sólida que empezará por gozar de la mencionada exención de impuestos.

Esto es porque, a la espera del que sería su primer modelo todo eléctrico, el Jetour T0 pautado para finales del 2026, de momento cuenta con todocaminos con motores de combustión, tanto no electrificados como híbridos enchufables, entre los cuales se destaca una versión del Dashing que, si fuera EV, por diseño podría ser un rival directo del Kia EV6. Los más recientes fueron, en orden de aparición, los Jetour T2 y Jetour T1.

A estos dos SUV todocamino con aires de Land Rover Defender, aunque con un asequible precio que anotamos en el polo opuesto del costoso británico, recomiendo que presten atención y seguimiento de cerca. Se presentan como dos ejemplos con proyección en la tendencia de los chinos low-cost para Europa, con versiones puramente térmicas de potencias por arriba de los 250 CV y PHEV de más de 220 CV y con autonomías desde 100 km.

Enchufables, a bajo precio, candidatos a etiquetas CERO sin riesgos aparentes de caer en obsolescencias propias de las restricciones citadinas a las que podrían caer en un futuro no muy lejano los de etiqueta C... Toda una completa combinación explosiva. Allí hay un claro nicho a explotar por los fabricantes chinos en las calles europeas... y no están perdiendo el tiempo.