No solo de SUV viven las marcas chinas, también tienen interesantes berlinas como esta, que llega a España con etiqueta C

Por estilo, diría que llega a Europa para hacerle frente al Volkswagen ID.7, pero este sedán, que pregona los ideales de la caída fastback de vanguardia, del morro contundente y de la línea lateral alta que delimita puertas y ventanas, no es eléctrico, así que te recomiendo las siguientes líneas a ti, que pretendes seguir en el bando de los coches a combustión. Es el Bestune B70 y sí, es inconfundiblemente chino.

O mejor dicho no tan inconfundiblemente. Berlinas como este nuevo modelo chino representan ese mencionado concepto de diseño, que, como confirma el caso del ID.7, trasciende al gigante asiático. Por otro lado, no es el único concepto de diseño. Hay otras identidades a destacar. Pienso en el BYD Seal y veo líneas y molduras que lo acercan, salvando las distancias de la estética general, a un Hyundai Ioniq 6. Claro, como el surcoreano, pocos o ninguno. Vaya bicho raro y peculiar.

O veo también un Jiyue 07 de Baidu y Geely y veo una especie de alienígena a batería, pero, sobre todo, dejo de poner el foco en la apariencia y paso a concentrarme en ¿una tendencia en expansión a corto plazo de la que forma parte, sí, el Bestune B70? Un capítulo más de la novela que podríamos titular La amenaza de los abaratados coches chinos.

El caso reciente del Onvo L90, un SUV de tamaño completo con valor que promete romper con el mercado frente a los costosos rivales de KIA, Hyundai, BYD y compañía, puede tomarse como señal. En el caso del B70, hablamos de una berlina que, a diferencia del Jiyue 07 –por encima de los 27.000 euros al tipo de cambio actual, pero sin comercialización europea, de momento–, tendremos como opción en España.

Bestune B70 | Bestune

Pero el de Bestune no es un sedán eléctrico a bajo precio, sino un coche que atrae desde lo económico, pero con motor de gasolina y nada de electrificación. Por precio, su competitividad se presume alta. Además, desembarca con siete años de garantía y llevará la etiqueta C, lo que implica un beneficio ante las restricciones que sufren los que no cumplen con las normativas Euro, si bien en un mercado tan cambiante como el europeo podría padecer la obsolescencia en un futuro no muy lejano si es que los eléctricos, que parecen atravesar un resurgimiento, acaban imponiéndose definitivamente, junto a las etiquetas Eco y Cero.

Tiempo al tiempo. De momento, se presenta como una tentación para quienes deseen seguir experimentando lo que te da un 1.5 turbo de 155 CV a las ruedas delanteras y una caja automática de siete velocidades con doble embrague, lo que promete un manejo suave y el aprovechamiento de la potencia entre marchas, virtudes propias de este tipo de transmisión.

Por menos de 27.000 euros, y lo que es mejor, por menos de 25.000 con financiación, obtendrías una berlina con equipamiento de serie y funciones que para estos días son consideradas establecidas, pero que por el precio no hay que subestimar: tapizado interior de piel sintética, vidrios tintados y un paquete de seguridad básico con alerta de carril, lector de señales, control de crucero y sensores para el aparcamiento, entre otras características.