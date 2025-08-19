Ni humo, ni ruido, ni renuncias: el SUV híbrido que te da todo

Entre tantas restricciones a la movilidad y precios altos, hoy en día es complicado acertar con la compra de un coche. Lo cierto es que, a raíz de los datos que cada mes nos dejan las matriculaciones en nuestro país, podemos decir con convencimiento que los vehículos híbridos se han posicionado como la opción favorita y más prudente al mismo tiempo. No en vano, ofrecen la etiqueta Eco de la Dirección General de Tráfico (DGT) que permite moverse por cualquier ciudad, incluso la que tiene las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) activas. Además, otorga privilegios al estacionamiento y a la fiscalidad con incentivos.

Si a todo ello le sumamos que se ha hecho en España, nos queda el Ebro s400, un coche que presume de una excelente dotación tecnológica y unas prestaciones que muchos quisieran disfrutar al volante de su vehículo. Así que si eres de los que busca un compañero de rutina y de viaje y que, entre tanto lío, no sabe por qué decantarse, sigue leyendo.

Más de 200 CV para que sientas que todo fluye

El Ebro S400 HEV consta de un motor híbrido de 70 kW y otro eléctrico de 150 kW. En conjunto, disfruta de unos 211 CV de potencia, una aceleración de 0 a 100 km/h en 8,9 segundos y se asocia a una caja de cambios automática que te ahorrará la preocupación de tener que estar cambiando de marcha constantemente. Si a eso le sumamos que registra un pequeño consumo homologado de 5,3 litros por cada 100 kilómetros que recorre, se te queda un coche dinámico, eficiente y capaz de llevarte al trabajo durante la semana y a donde te plazca viajar por carretera en tus ratos libres.

Con tal eficiencia ni que decir tiene que lo que gastes en combustible no va a ser un problema para ti. Como tampoco encajar el equipaje de los tuyos, y es que su maletero tiene una capacidad para almacenar 430 litros.

EBRO S400 | EBRO

Bien dotado por dentro

Si ves el habitáculo del Ebro S400 HEV, podrías pensar que pertenece a un modelo de marca exclusiva, pero nada más lejos de la realidad. Y es que emplea materiales de gran calidad para los acabados, como el cuero sintético bajo la tapicería llamada Eco Skin que te hará sentir comodísimo. Los asientos delanteros de tipo bucket, un poco parecidos a los de deportivos que habrás visto alguna vez, os mantienen seguro como ningunos a ti y al copiloto.

En cuanto a tecnología, tiene dos pantallas grandes de 12,3 pulgadas para el cuadro de instrumentos - justo enfrente de tu mirada para mostrarte la información más básica - y el sistema multimedia en el centro del salpicadero, que te permitirá táctilmente controlar la radio, la música que quieres poner a través del bluetooth de tu smartphone, las llamadas que te lleguen o el itinerario del viaje que hagas a través de la aplicación de mapas. Finalmente, has de saber que la distancia entre sus ejes delantero y trasero de 2,61 metros permite viajar cómodamente a cinco personas.

Disponible desde 28.385 €

Dicho esto, el Ebro S400 HEV puede ser tuyo a cambio de 28.385 €, lo cual es un precio razonable teniendo en cuenta lo completo que es, con hasta 24 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS) que te protegen de cualquier peligro al volante, y si le vas a echar muchos kilómetros.