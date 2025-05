Es eléctrico, lleva tiempo en el mercado y parece que todos se han olvidado de él, pero puede tener más de 500 CV

Ante todo, el Kia EV6 luce un diseño original como pocos. Un SUV por demás fácil de identificar al paso, casi como una excepción a la regla. Una propuesta para nada acartonada, que no parece de esta época. Un concepto de diseño que desde la automotriz asiática definieron al momento de su lanzamiento bajo el lema "Opposites United", que engloba un conjunto de empalagosos términos que aquí no vienen al caso, pues no es la idea sonar a gacetilla oficial. Sí podría ser considerado una suerte de Ford Focus crecido en dimensiones, más desestructurado, con la impronta propia de la familia de los EV de la marca japonesa y sus líneas de diseño futuristas.

No tanto tiempo atrás, el EV9 invadía los títulos de los portales por ser el "Coche del Año" en eventos varios. Pues, el EV6 fue el que comenzó con el linaje y la sucesiva lista de premios, entre los cuales destacan el "European Car of the Year" del 2022 y el "North American Utility Vehicle of the Year" de los NACTOY 2023.

Galardones que reflejan bondades de fundacional. El EV6 irrumpió como el primer modelo todo eléctrico de la firma surcoreana y, si cuenta con una serie de cualidades que van desde el espacio interior hasta las grandes cifras técnicas de potencia, autonomía, arquitectura eléctrica, capacidad de batería y envidiables tiempos de carga, es porque se trata del primer vehículo del Grupo Hyundai en montarse sobre la plataforma E-GMP, la "Electric-Global Modular Platform". En consecuencia, llegada al mercado fue un punto de inflexión, sobre todo porque fue el modelo que estrenó la tecnología de 800 voltios, hoy establecida, pero en aquel entonces inédita.

La evolución del Kia EV6: Una actualización puntual, un nuevo récord a la espera

Kia EV6 2025 | Kia

Ver correr en circuitos peraltados al EV6 en vídeos institucionales resume la esencia: un SUV que va más allá de sus dotes de eficiencia, ya que a lo largo de su corta historia se caracterizó por ser igual de opulento en el alto desempeño. No por nada, entre los mencionados premios de líneas anteriores, se distingue también el "World Performance Car" recibido por la versión GT en los "World Car Awards" del 2023. Un par de 740 Nm y unos 585 caballos... o razones, cifras con la que el coche rompió estándares por su 0 a 100 km/h en 3,5 segundos.

Para el 2025, su lavado de cara fue puntual y necesario, aunque es demasiado temprano para saber si alcanza con lo hecho. Atravesando su cuarto año en las calles, el EV6 todavía no ha despegado en cuanto a ventas en España y el cambio puede resultar importante. Ahora, no solamente luce un renovado aspecto, evidenciado sobre todo en los faros delanteros, sino que, sin tanto por actualizar en cuanto a potencia y prestaciones, se requería redoblar la apuesta en cuanto a capacidad eléctrica. Los EV6 de antes, con baterías de 58 y 77 kWh, entregaban autonomías de 394 km y de entre 504 y 528 km respectivamente.

Tras la renovación, la de 58 pasó a tener capacidad de 63 kWh y la de 77 es ahora de 84 kWh brutos, aumentando los recorridos en una única carga a 428 y 582 km respectivamente. Donde no se han registrado alteraciones es en el tiempo de carga ultrarrápida, que lleva a las baterías del 10 al 80 por ciento de sus capacidades en 18 minutos.

El tiempo dirá si los aumentos en los rangos de autonomía y si el ligero facelift fueron suficientes para reposicionar al modelo. De lo que no me caben dudas es que, con paquete de baterías renovado, ahora debería romper su propio récord del 2021: intentar viajar de Nueva York a Los Ángeles en menos de siete horas y 10 minutos, el tiempo de carga total que necesitó para moverse de una ciudad a la otra a lo largo de una semana.