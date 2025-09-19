Cuesta 14.000 € y es perfecto para jóvenes, pero acaba de salir un «problema de seguridad crítico» en los test Euro NCAP

Un trascendido que merece especial atención en España, donde esta marca se posiciona cada vez mejor. El MG ZS ha causado una completa revolución, sin duda. Es el más elegido del país después del Dacia Sandero. Sin embargo, hay otros modelos que ahora mismo registran buenos volúmenes de ventas y uno de ellos es el MG3, que cuenta tanto con versión de gasolina sin electrificar como con la Hybrid+, siendo este último una de las Lo he probado y estoy seguro de que es el mejor coche para jóvenes: por 17.000 €, y con 200 CV, es la alternativa barata al BMW Serie 1, el Mercedes Clase A y el Audi A3.

Esta última, desde su estreno con la tercera generación en 2024, lleva un año en el mercado, y así como ha registrado una considerable demanda, también un problema severo en una de las pruebas de choques del organismo que evalúa la seguridad de los vehículos en el continente: el Euro NCAP. Si tienes un MG3 o planeas adquirir uno, prepárate para tomar nota al final de este artículo.

De las cinco estrellas que un modelo puede recibir como máximo, el MG3 Hybrid+ ha sido puntuado con cuatro. Sin embargo, la falla en cuestión ha dejado en evidencia tanto al vehículo como al Programa Europeo de Evaluación de Automóviles Nuevos, porque esas cuatro estrellas no reflejan el nivel de seguridad real del coche.

MG 3 | MG Cars

Atención con las unidades del MG3 Hybrid+ recién vendidas

"Se trata de un suceso prácticamente insólito", dijo Aled Williams, director de Programa de Euro NCAP, refiriéndose a que fue la primera vez en sus tres décadas que el organismo detectó una falla de este tipo. Ocurrió que el choque frontal con desplazamiento, prueba donde el 40 % de la parte delantera impacta contra una barrera, generó que el asiento de conductor de este MG se torciera y lesionara con más gravedad la pierna derecha del maniquí que si no se hubiera movido.

Si bien, a raíz de ello, la protección del fémur derecho del conductor fue calificada como "baja", en Euro NCAP no cuentan con sistemas de penalización para fallas de componentes, por lo cual el propio Williams adelantó que el organismo realizará cambios protocolares para incluirlos, evaluar este tipo de "problema de seguridad crítico" –como lo han definido– y darle a los coches la evaluación y puntaje que se merecen.

De manera tal que, en cuanto al MG3, si te planteas comprarlo, sería bueno estar muy pendiente de si se anuncian cambios respecto a este componente. O al menos, sería bueno consultarlo antes de adquirirlo. Si tienes un MG3 Hybrid+ modelo 2025, debes estar atento a los boletines oficiales, porque es probable que, después del informe emitido por el Euro NCAP a los encargados de homologación, las unidades de este urbano de cinco puertas correspondientes al primer año de lanzamiento sean llamadas a revisión.

MG3 Hybrid: la revolución del año que llega de China | MG Motors

La respuesta de MG

Un representante de MG en Reino Unido ha realizado esta comunicación oficial al medio Autocar:

"Debido a una inquietud específica planteada en la prueba Euro NCAP sobre un mecanismo en el asiento del conductor, que no afectó la calificación general de seguridad obtenida por el MG3 Hybrid+, MG está investigando esto proactivamente y colaborando estrechamente con las autoridades pertinentes.

Con una evaluación técnica en curso, no podemos agregar nada más en este momento. Queremos asegurar a todos los clientes que valoramos los comentarios de Euro NCAP y que MG está priorizando el asunto y, naturalmente, proporcionará más actualizaciones".

Una situación que, en realidad, no es tan rara. Los problemas y las llamadas a revisión de las marcas son constantes y suceden para todas las marcas. Algo que sí es importante es que Euro NCAP ha concluido que hay formas de mejorar la manera de evaluar la seguridad de los vehículos.