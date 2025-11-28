Los concesionarios confían en que el Gobierno amplíe sus fondos para cubrir todas las operaciones del Plan Moves

Así lo ha puesto de manifiesto durante su Asamblea General, celebrada en Madrid, en un encuentro en el que se reunieron los presidentes de las asociaciones de marca que forman parte de la patronal y en el que se recordó que el Plan Moves sigue en vigor hasta el 31 de diciembre de 2025.

En la mayoría de las comunidades autónomas los fondos del Moves ya se han agotado, lo que está afectando a operaciones en curso y a clientes que permanecen en lista de espera tras haber iniciado el proceso de compra contando con estas ayudas, según ha explicado Faconauto.

Gracias a estas ayudas, el comportamiento del mercado sigue dando muestras de solidez durante noviembre. En lo que va de mes, las matriculaciones de vehículos electrificados crecen un 88,3%, con 9.618 unidades, y acaparan el 21% de todas las ventas del periodo. Faconauto advirtió que la mayoría de estas matriculaciones se habría acogido al Moves, lo que recalca "la necesidad de asegurar los fondos hasta el final de año".

Plan Moves III activado en 5 comunidades | Newspress

En este contexto, la presidenta de la patronal, Marta Blázquez, ha señalado que los concesionarios están viendo cómo la demanda electrificada avanza con mucha fuerza y con una penetración cercana al 25%, como ya predijo Faconauto hace un año y gracias a los incentivos del Moves y a la deducción en el IRPF.

"Asumimos que el Gobierno buscará una solución que cubra todas las operaciones hasta el 31 de diciembre, cuando finaliza el plan, de modo que nadie se quede sin fondos", ha apuntado.

Faconauto ha recordado, además, que los compradores de vehículos eléctricos pueden beneficiarse hasta el 31 de diciembre de 2025 de la deducción del 15% en el IRPF, con un máximo de 3.000 euros, un incentivo fiscal que complementa al Moves y que contribuye a reforzar el atractivo de este tipo de vehículos.