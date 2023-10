¿Cuánto tarda la DGT en dar el carnet de conducir provisional?

Obtener el carnet de conducir es el sueño y objetivo de muchos jóvenes. Un momento de la vida que siempre se recordará con nostalgia. Para ello, los nuevos conductores han tenido que superar las dos pruebas existentes para lograrlo: el teórico y el práctico.

Una vez hayas superado el último examen y conozcas tu 'apto' definitivo solo queda una cosa, esperar. Los recién examinados deberán ser pacientes hasta poder conducir con todas de la ley hasta que sus autoescuelas les comuniquen que pueden recoger su permiso provisional de conducir. Pero, ¿cuánto tiempo tarda? ¿Puedo conducir sin él?

¿Qué es el carnet provisional?

El carnet provisional es un documento que otorga la Dirección General de Tráfico al alumno después de haber superado la parte práctica. Este documento permite a la persona poseedora circular libremente por las carreteras españolas mientras espera.

Carnet de conducir | motor.atresmedia.com

Se trata de un papel que te facilitará la autoescuela una vez la DGT lo expida. Este permiso incluye los datos de filiación del titular (nombre y DNI), el lugar de expedición del permiso, la fecha y los datos de caducidad y la clase o permiso de licencia.

Tranquilo, este carnet no tienes que solicitarlo, se expide de manera automática una vez se supera el examen práctico. Una vez te llegue, tu autoescuela te facilitará el permiso provisional junto a a la L que tendrás que llevar en la luna trasera de tu coche, concretamente en la parte superior izquierda.

¿Cuánto tarda en llegar el carnet provisional?

Una vez superes todas la pruebas para la obtención del permiso de conducir, estarás autorizado a conducir tu coche solo cuando recibas esta licencia provisional. Esta dispondrá del mismo número de puntos que tu carnet definitivo, partiendo desde los ocho hasta los dos años de vigencia. Una vez transcurrido ese tiempo se pasará a tener 12, siempre y cuando no se haya cometido ninguna infracción.

Una vez certificado el 'apto' en la web de la DGT, tu centro de formación mandará tus datos personales a la Dirección General de Tráfico para que validen tu aprobado y puedas recibir dicho carnet que te permita circular de una vez por todas como nuevo conductor.

Cómo recuperar puntos del carnet | Atresmedia

El documento provisional suele tardar en entregarse entre una o dos semanas aproximadamente desde el día que apruebas tu examen práctico de conducir. Ese es el tiempo que tarda la DGT en autorizarte. No obstante, como siempre, existen ciertas excepciones en los que el organismo facilite en un plazo más breve tu nueva licencia.

¿Puedo circular sin el carnet provisional?

La respuesta a esta pregunta es muy sencilla, sí puedes pero no es recomendable. Esta práctica puede acarrearte ciertos problemas, unos más graves que otros. Si atendemos a la normativa, en el momento en el que un alumno supera la parte práctica pasa a ser, a todos los efectos, un conductor apto para circular el vehículo que se contemple en su licencia.

Sin embargo, circular sin el permiso provisional puede derivarte en dos situaciones en caso de que la Guardia Civil o la Policía Local te den el alto. El primero de ellos es que te multen con 10 euros por no llevar la documentación pertinente para conducir. El segundo es un problema mayor. Y es que en el caso en el que el agente compruebe la base de datos si has aprobado el carnet y esta no esté actualizada, estarías cometiendo un delito por conducir sin permiso, lo que acarrearía consecuencias muy graves.

Para evitar esta última situación, puedes pedir a tu autoescuela que te entregue un certificado con copia de la página de la DGT, en el que se refleje que has aprobado los exámenes necesarios para obtener el permiso de conducir. No obstante, estar en posesión de este documento no te asegurará que no te multen, puesto que esta medida lo único que demuestra es dispones de un documento que acredita que has aprobado, pero esta puede ser insuficiente para el agente.